外資力敲 大陸A股後市俏

看好疫後復甦，外資自去年第四季末積極加碼大陸A股，帶動行情震盪走高。投信法人認為，預期歷經對外開放短期陣痛後，加以政策監管放鬆，經濟復甦將提速，外資看法翻多也將使A股有望揚眉「兔」氣，建議可逢低分批或透過定時定額方式布局。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，目前大陸A股估值仍處歷史底部區間，民間市場資金充沛加上機構法人持倉皆在長期底部，隨外資在2022年第四季陸續加倉，未來資金行情應可期待。在投資布局上，除疫後復甦的內需概念題材外，中長線可留意具競爭力的新能源汽車、清潔能源，底部反轉的半導體、醫療及科技前沿的科創板。

因看好解封後的經濟表現，近期外資陸續上調大陸2023年GDP經濟增長預測，摩根士丹利上調至5.7％，摩根大通、高盛亦分別有5.3％、5.2％。同時，摩根士丹利認為，大陸A股2023年表現有望是全球表現最佳。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，大陸中央經濟工作會議已經明確要擴內需及促消費，之前市場認為有政策風險的板塊，官方態度都蠻明顯較友善，在經濟本身的疫後復甦，及政策風險的下降，今年大陸表現可期。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真認為，3月初大陸兩會對今年穩增長、擴內需政策會有更具體的定調安排，政策和內生增長共同驅動經濟快速恢復。預計政策預期拐點帶來的疫情影響拐點明確後，外部流動性和基本面拐點也將逐步明確，A股迎向今年轉折之年的中期修復基礎，建議逢低布局消費股。

中信中國高股息ETF經理人葉松炫分析，二十大不再重申「房住不炒」，讓大陸地產的曙光再現，隨後更積極釋出穩經濟的相關政策，均有利於大陸地產的後市表現。

先機中國基金投資組合經理車強表示，大陸市場政策轉向開放解封後，勢必將充滿各種投資機會，景氣復甦的跡象確實已經出現，對大陸第一季的前景都將保持看好的態度，其中房地產行業因政府多項利多政策陸續出爐、消費性產業則將受惠於重新開放帶動的消費復甦，將成為反彈力道最強的產業。