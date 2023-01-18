國泰庶民信心調查 逾半看壞未來半年景氣

虎年即將過去，農曆年前民眾信心轉趨憂鬱。國泰金控18日公布1月國民經濟信心調查，各項指數多由正轉負，或負值加大，1月預估未來半年經濟景氣比現在惡化者達52.9％，比2022年12月的41.5％、增加11.4個百分點，景氣展望指數一個月時間由-8.8急降到-29.3。

2023年1月有61.9％受訪者認為，經濟景氣比半年前惡化，比2022年12月51.3％明顯拉高，景氣現況指數從-23再降到-41.3。

且民眾預估未來半年找工作困難度提高者，從2022年12月37.1％拉高到43.6％，即就業展望指數從-17.4降到-27.6；預估未來半年薪資比現在增加者，從前一個月的20.9％微降到20.3％，預估薪水減少者由2022年12月的18.1％拉高到21％，薪資展望指數亦從2.8轉為-0.7，即由正轉負，對未來薪資收入相對悲觀。

2023年1月民眾對未來景氣、就業、薪資收入及投資，都比2022年12月悲觀，多項指數由正轉負，如薪資展望、股市信心及風險偏好，都在一個月時間內由正轉負，連帶影響消費信心，在非耐久財消費指數上，由2022年12月的9.5急速轉為-2.5，也是由正轉負。

2022年12月有35％受訪者有意在未來半年增加非耐久財消費，即購物、旅行等，2023年1月降到28.9％，意願降低者達31.4％，比前一個月25.5％拉升許多，因此非耐久財消費意願轉負，即除了投資外，經濟成長動能中的民間消費意願亦受到影響。

房市買賣意願上，2023年1月並沒有太大變化，依舊有72.1％的受訪者覺得現在不是買房時機，比2022年12月的69.7％略增；認為現在不是賣房時機者有51％，比2022年12月的51.7％，僅微幅下降，買房意願指數由2022年12月的-53.6再降到-57.8，賣房意願指數則由前一個月-21.6，有微升至-19.3，但都還是顯著負意願。

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