景氣趨明朗 Q1聯貸案量攀升

今年首季大型聯貸案陸續出爐，規模可能創下近幾年來首季的新高紀錄。金融圈人士指出，在景氣後市更趨明朗，以及競逐聯貸排名兩大因素驅動下，2023年首季聯貸案量，還不到2月就已達800億元，截至本季季底，應可望創近年來同季新高。

據了解，由萬海、長榮、陽明為三大股東的「台北港貨櫃碼頭公司」，已啟動新的碼頭開發擴建計畫，並由兆豐銀出任管理銀行，聯貸總金額為78.5億元，可說是與進出口、倉儲物流相關的重要基礎建設布建，使該案高度受到市場矚目，根據兆豐銀開給各參貸銀行的期限，該案預計在3月完成簽約。

對於2023年首季的聯貸盛況，業界人士指出，以往為競拚聯貸排名業績，很多聯貸案會趕在年底簽約，但2022年則相對「反常」，很多聯貸案反而保留到今年首季來簽約、籌組，對此業界則有兩種看法，一種認為，首季景氣已較去年第四季更趨明朗，使企業主放心啟動新的資金布局，可說是重要原因。

業界還有另一種看法，認為與聯貸案排名競逐有關。一位金融圈人士直言，由於去年台銀在年中出任社會住宅4,119億元聯貸案的管理銀行，使2022年全年聯貸龍頭寶座早在年中就已確定「花落誰家」，不少銀行因此寧可「預留實力」，等到2023年再好好作新回合的作戰，因此把很多去年第四季已在洽談的案子，延至今年首季再正式啟動籌組、簽約。

金融圈人士指出，合計今年首季已登場的聯貸案量，已接近800億元之多，可望破近幾年來的首季單季新高紀錄，目前以和泰汽車籌組300億元的周轉金聯貸案規模最大，該案由中信銀出任管理銀行，可說是今年首季最大的聯貸案，並在1月9日順利完成簽約。

對此，業界人士認為，由於和泰集團營運狀況佳，手上現金不少，因此幾乎很少在市場進行聯貸，預料應與和泰集團為和泰產險增資已動用帳上現金，必須再透過聯貸籌組所需營運周轉金有關。

目前已知除緯創資通4.5億美元聯貸案外，近期登場的聯貸大案，還包括百億級的恆耀國際和恆耀工業兩大聯貸案，該案分別由華銀、兆豐銀同步籌組出任管理銀行，走「雙聯貸案」架構，兩筆聯貸案分別為60億、40億元，和恆耀前進越南設廠的布局有關，為「新南向」聯貸案。