防疫險慘賠又被罰 六大苦主再繳千萬罰金

史上最慘。金管會17日宣布對新安東京海上產險、國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產及和泰產等六家產險公司，因開辦防疫險未落實風控，各被開罰180萬元，六家公司共1,080萬元，即防疫險賠逾1,500億元的同時，還要繳千萬元罰鍰。

這六家產險公司亦是承保防疫險最大的六家公司，保險局發現其有六大缺失，即一是防疫險銷售前未能充分辨識法定傳染病的風險特性，二是沒有合理評估銷售限額與訂定預警值，三是未落實對個別承保對象進行核保評估，四是部分公司保費收取僅參考未發展完全的損失經驗，未妥適建立與執行風險控管機制；五是銷售中未能及時因應外部情勢變化，重新檢討評估風險管理計畫及自留風險並採取措施；六是保險商品評議小組與管理小組會議未能充分發揮評估控管風險功能。

但保險局長施瓊華表示，這六家公司有作到三件事，一是具體內控改善措施並積極執行，二是持續依約履行保險責任，維護保戶權益，三就財務影響陸續增資以為因應，有發揮安定社會之功能，因此是以最低罰鍰60萬元的三倍開罰。

施瓊華表示，2022年1月及2月疫情就已出現傳染率高但多是輕症的情況，原設計以重症為主的保單費率就應調整，或定額理賠改實支實付，二是有些公司接到再保通知不再續保或根本沒有再保，公司卻沒有評估風險胃納量及風險承受量，即有外在有跡象時，未能即時調整商品及停售，或對風險對稱性作檢討。

史上最慘。金管會17日宣布對新安東京海上產險、國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產及和泰產等六家產險公司，因開辦防疫險未落實風控，各被開罰180萬元，六家公司共1,080萬元，即防疫險賠逾1,500億元的同時，還要繳千萬元罰鍰。

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