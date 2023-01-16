銀行賣保單縮手 15年來最低

四大因素讓銀行2022年賣保單力道大減。利率急升，但壽險宣告利率跟不上；加上新台幣匯率波動，資本市場前景不明，及金管會對銀行賣保單加大監理力度，銀行通路2022年全年僅貢獻壽險新契約保費3,790億元，比前一年少2,233億元，衰退逾37％，也創下2008年金融海嘯後、15年來最低銷售金額，銀行占壽險新契約保費比重並跌破50％。

銀行通路占壽險新契約保費貢獻度，在2009年一舉突破50％，且直接拉上63％後，多年來占比都在5成以上，是壽險業績最大通路，也對各公司業績排名扮演關鍵角色，銀行通路一開始主打儲蓄型保單、利變保單，之後開始學賣投資型保單。

2021年投資型保單新契約保費達5,775億元，創史上單年新高，其中有近3,563億元是銀行通路銷售，即占所有投資型保單的61.7％；2022年利變壽險、傳統壽險新契約保費3,606億元，占當年度新契約保費的47％左右，銀行通路就賣2,153億元，亦占近60％。

但銀行通路銷售保單力道2022年明顯減緩，尤其是10月開始，每月都賣不到200億元，12月更只有168億元，創2007年2月之後的單月新低量，主要是投資型保單在銀行通路銷量大減，2022年12月銀行賣投資型保單僅39億元，約是極盛時期的1／10的量。

壽險業者分析銀行賣保單減量的四大因素，一是美國聯準會在2022年急速升息，美元定存利率飆升，但保單利率跟不上，銀行理專先將客戶資金導往高利定存；二是新台幣兌美元匯率在2022年先貶後又急升，外幣保單解約量大增，銷售難度亦提高。

三是資本市場前景未明，波動度加大，投資型保單難賣。四是金管會對銀行通路賣保單大加監理力道，銀行擔心市場前景不明時，賣太多保單易衍生爭議，所以也暫時轉為觀望。

因為銀行通路2022年少賣2,233億元的保單，全年壽險業新契約保費約7,730億元，創15年新低，年衰退26.2％。部分以投資型保單為主的外商壽險，2022年亦將通路重心轉往傳統保經代，12月保經代通路新契約保費業績達80億元，創單月新高，且占當月新契約保費近14.9％，加上壽險公司自家業務員287億元的業績，占率53.2％，合計傳統壽險業務員占率達68％，亦是2008年2月之後的新高占率。