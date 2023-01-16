中信銀法人金融執行長楊銘祥 升任總座

中信銀行16日召開董事會通過高層人事案，中信金控總經理陳佳文免代理中國信託銀行總經理，新任中信銀行總經理一職將由原銀行法人金融執行長楊銘祥升任，仍兼任法人金融執行長，本人事案將報請主管機關核准後生效。

2022年7月22日前中信金總經理吳一揆忽然宣布閃退，原銀行總經理陳佳文臨危受命接下金控總經理，統管金控下銀行、保險及各子公司業務，陳佳文一人身兼金控、銀行總經理業務過於繁重，因此去年9月董事會還決議新設「幕僚長」高麗雪，協助總經理督導金控下保險及投資事業各子公司業務，時隔半年，中信銀總座終於有適當人選接任，陳佳文也可專心金控事務。

中信銀行指出，新任總經理楊銘祥於中國信託服務逾20年，自基層主管做起，專業資歷與經驗豐富，長期深耕法人金融業務，曾派任香港、上海等大中華區分行，擔任中信銀行香港分行行長，亦為上海分行首任行長，2022年更率領法人金融團隊創下亮眼佳績，成功打造中、港、臺之法人金融業務良好基石。

楊銘祥畢業於美國國際大學國際企業管理碩士，歷任中信銀行大中華區法金事業總處總處長、中信銀行大陸事業處處長、中信銀行東北亞區法金事業總管理處總處長兼上海分行行長、中信銀行環球金融處處長、荷蘭銀行企業金融副總經理。

中信銀行為國際佈局最完整的本國銀行，也是台灣營收、獲利最大的商業銀行，更為「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）中，唯一一家三項資本適足比率仍提前達到2025年標準的銀行。中信銀行法人金融、個人金融及資本市場等三大業務發展穩健，未來將借重楊銘祥總經理的金融專業能力及業務長才，帶領團隊持續拓展版圖，再創營運佳績。

中信金也同步公告，中信金控法務長則由法遵長金延華接任，原法務長鄧彥敦則退休。

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