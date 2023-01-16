人民幣存款餘額跌破2,000億大關 9年新低

中國經濟發展存有疑慮，加上地緣政治風險，影響投資人信心，連帶使人民幣「錢景」不被看好。中央銀行今天公布111年12月國銀人民幣存款餘額為人民幣1,952.05億元，創九年最低紀錄。

央行統計，111年12月國銀人民幣存款餘額為1,952.05億元，月減78.17億元，不只跌破2,000億元大關，也下探103年1月以來的新低，其中外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）的存款餘額同步下滑。

去年12月DBU存款餘額為1,665.23億元，月減58.66億元，央行官員點出三大原因，電子大廠將人民幣貨款收入結售成新台幣，公司將人民幣匯往國外投資，以及公司拿人民幣支付進口貨款。

值得注意的是，DBU的法人戶與個人戶存款同步減少，且個人戶已經連22降，散戶不只「變心」，還一去不回頭。

央行官員推測，雖然近期人民幣匯率有比較好一點，但最近一年，比較強勢的貨幣還是美元，「匯率比較好、利率比較高，穩定性也有差」。

央行官員指出，人民幣業務開辦已經有蠻長一段時間，過了最「夯」的時期，加上散戶投資或資產配置時，除了利率高低，還會考慮穩定性，而中國的地緣政治風險確實帶來不確定性。

根據央行提供最新的銀行各天期最優牌告利率，1個月期為永豐銀的3.05%、3個月期是中國信託銀行的2.36%、6個月期為永豐銀的2.28%、9個月期是台企銀的1.4%，一年期則為陽信銀行的2.2%。

央行官員表示，最近銀行競相推出美元優利方案，和美元相比，人民幣的利率沒有那麼好，確實有點相形失色。

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