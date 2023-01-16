春節反詐騙 銀行教你這三招不被騙

農曆春節將至，詐騙集團更為猖獗，將來銀行16日發布提醒信，教民眾三招防詐騙，並舉出四大典型範例，提醒民眾在春節期間提高防詐騙意識，以免蒙受財產損失。

第一招：妥善保管網路銀行代號、密碼及金融卡等金融帳戶資料，切勿隨便對外提供。

第二招：於轉帳時應多一分留意，再次確認是否認識受款人，及其帳號之正確性，以避免存款帳戶遭歹徒利用。

第三招：若收到可疑電話、簡訊或電子郵件等切勿理會並仔細求證，或撥「165」警政署防範詐騙專線洽詢。

將來銀行指出，近年常見有四種詐騙案例，民眾務必留意並小心防範。一、假冒銀行名義，誘騙民眾申請貸款、騙取個人資料。詐騙集團假冒銀行名義，透過假網站或通訊軟體誘騙民眾申請貸款或引誘點選不明惡意連結獲取個人資料。將來銀行強調，貸款申請需自行透過將來銀行行動銀行或官方網站辦理，無其他申請管道，切勿打開來源不明的簡訊或電子郵件內的連結或附檔，更不要依內容指示登入行動銀行、回傳簡訊驗證碼或撥打電話號碼等，以避免遭到詐騙。

二、假投資，被害人血本無歸。「假投資」常與「假交友」手法結合。詐騙集團以帥哥美女照片吸引被害人注意，再慫恿被害人操作虛擬貨幣或股票等投資。初期讓被害人嘗甜頭，等到被害人加碼投資後，就以各種理由拖延出金，最後讓被害人追討無門、血本無歸。民眾勿輕易相信來源不明的投資管道，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙！

三、解除分期付款，有去無回。詐騙集團會假藉說民眾個資與交易資料外洩，並冒充客服及銀行人員，謊稱該筆交易被誤設為連續扣款，要求操作ATM「解除分期付款」。將來銀行強調，千萬不要聽從他人指示操作ATM，切記「ATM或網路銀行並沒有解除扣款或取消訂單功能」，要提高警覺。

四、假網拍，匯款後斷絕聯絡，「假網拍」模式則是詐騙集團看準撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家匯款後就斷絕聯絡。將來銀行提醒，如有購物需求，應選擇具有第三方支付功能且商譽良好的正規網購平臺，使用安全交易機制，切勿與陌生網友購買，降低受騙風險。

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