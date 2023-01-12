海龍離岸風電1,500億聯貸 恐觸礁

大股東北陸能源賣股，使最新的一起離岸風電聯貸大案海龍1,500億聯貸恐觸礁。據知情人士透露，籌組長達半年之久的海龍聯貸案，由於總金額規模相當的高，原本就籌組不易，尤其大股東北陸能源已賣出一半股權，使多家潛在參貸銀行更增參貸疑慮，原擬參貸的多家外商銀行陸續打「退堂鼓」，使海龍這筆超大型聯貸風電聯貸案面臨觸礁風險。

金融圈人士指出，國銀辦理離岸風電聯貸案時，最忌諱的，就是風場還沒開始建造，原始股東就開始「換手」，因此公股銀行目前僅承接沃旭及中能兩案，都是因為大股東有對於股權穩定作出保證承諾；金融圈人士進一步指出，月前市場傳出北陸能源賣出一半股權的消息後，海龍這起聯貸案被接觸的多家潛在銀行疑慮重重，一直要求提供更多資料予以評估，在上周爆出允能風場事件之後，使潛在參貸銀行信心更受衝擊。

海龍這起離岸風電聯貸，由海龍二號及海龍三號兩家SPV公司出面作為借款人，發起人則是三大外資股東加拿大北陸能源、新加坡玉山能源，以及日本的三井物產，借款期間長達20年，將涵蓋海龍二號與海龍三號兩大風場，可說是國內發展離岸風電近5年以來最具代表性的超級大案，且合計海龍二號及海龍三號兩大風場，總裝置容量已超過1GW，遠超過其他的風場，甚至是數倍之多，整個聯貸規模也因而放大到1,500億，但該案後續能否順利籌組，已有極大不確定性。

業界人士表示，從北陸能源賣出一半股權之後，業界就因為質疑這種股權換手，不利經營永續性以及和銀行團洽談條件的一致性，而對該案產生疑慮，如今更因為允能風場事件，坐實了業界的憂慮，該案籌組超過半年，迄今許多潛在的參貸銀行，仍向管理銀行和財顧國泰世華銀要求更多補充資料，或持續評估中。