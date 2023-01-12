抓金融狡兔 金管會Q2修法納管影子股東

金融監理要抓「狡兔」。金管會12日在新春記者會上揭露，規劃2023年第二季，將金控法及銀行法修正案送行政院審查，增加「大股東課責」機制，即對未在金控、銀行任職但卻實際影響經營的影子大股東，考慮比照國外依干政天數罰鍰、限期出脫持股、股權信託等方式，強化管理。

2023年看來仍是「撲朔迷離」，金管會主委黃天牧表示，獲利不代表全部，在風雲詭譎的大環境中，要求金融業必須堅守四大能力，一是具備因應變局的能力及展現金融韌性，二是提供民眾持續且可信賴的服務，三是發揮資金中介功能、支持產業發展需求，四是善盡企業社會責任關懷弱勢，這四點亦將是金管會2023年政策規劃重視的目標。

黃天牧表示，2023年是兔年，他引用木蘭詩中的「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」，指「撲朔迷離」亦可能形容今年的國際政治經濟金融情勢，俄烏戰爭、通膨問題都未解，升息對經濟的衝擊，都是2023年要面對的挑戰，在變動環境下，「金融韌性」更為重要。

即金融機構除了強化資本結構、拉高資本適足率的「經濟資本」外，堅持誠信經營的企業文化，即「文化資本」亦非常重要，兩項資本並重，才能決定金融機構是否能行穩致遠。

先前金管會開罰金控大股東干政，都是從內控、公司經營團隊行為去開罰，黃天牧表示已委外研究，2023年會推動修法，銀行局局長莊琇媛亦表示，主要參考美國、香港等立法，對非在金融機構任職的大股東，若干預公司經營，是依干預天數罰鍰，限期出脫持股或持股必須信託。

但除了參考國外規定，莊琇媛表示，亦要考慮「台灣國情」，從長計議，若要求一再違規的影子大股東要限期出脫持股，由誰接手、如何出脫，亦都要考慮。因為金融業有大股東適格性規範，接手者亦必須合乎規定，且不能影響金融經營穩定性等。

目前常見是大股東可能有官司等問題，無法出任金融機構董總、董事或任何高階職務，但在金融機構中有辦公室，或大事都要請示大股東才能拍板，甚至去大股東處開會等，2023年金管會將在金控法及銀行法明文禁止，並訂出罰則。

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