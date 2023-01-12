2023撲朔迷離 黃天牧要金融業堅守4能力

2023年看來仍是「撲朔迷離」，金管會主委黃天牧12日表示，將要求金融業堅守四大能力，一是具備因應變局的能力及展現金融，二是民眾持續且可信賴的服務，三是資金中介功能支持產業發展需求，四是企業社會責任關懷弱勢，這四點亦將是金管會2023年政策規劃重視的目標。

金管會12日由黃天牧率二位副主委、四大局長共同舉行新春記者會，黃天牧一開始即表示，2023年是兔年，大家耳熟能詳《木蘭詩》中的「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」，「撲朔迷離」或許也能用於形容今年的國際政治經濟金融情勢。

以下是黃天牧致詞全文：

疫情、戰爭、通膨、升息等因素，都對全球經濟與金融市場造成深刻且廣泛的影響，也讓金融機構及監理機關面臨許多挑戰。台灣金融業獲利雖在2021年表現亮眼，但仍有諸多難以預測的風險，所以我在2022年新春記者會曾以「持盈履滿，君子兢兢」這句話，鼓勵金融機構居安思危、未雨綢繆。

上周各位媒體朋友曾報導，2022年前11個月整體金融業稅前淨利與前一年同期相較，減少約四成，但如同我以往多次強調的，獲利很重要，可是獲利不代表全部。在風雲詭譎的大環境中，金融機構是否具備因應變局的能力及展現韌性，有無提供民眾持續且可信賴的服務，能否發揮資金中介功能支持產業發展需求，如何善盡企業社會責任關懷弱勢，這些都是金融業更珍貴的價值所在，也是金管會政策規劃上更重視的目標。

今年是兔年，大家耳熟能詳《木蘭詩》中的「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離」，撲朔迷離或許也能用於形容今年的國際政治經濟金融情勢。面對各種已知與未知的試鍊，我期許自己及金管會同仁明心見性，冷靜沉著，秉持金融監理的核心目標，落實以風險為導向的監理原則，同時掌握金融市場脈動，充分與各界溝通，以開闊的胸襟與前瞻的視野，讓金融業務更多元發展。

我也期許金融機構在誠信的核心價值下，持續從風險管理、內部控制及公司治理等方面，強化對各項挑戰或突發事件的抗壓性及應變力，進而扮演領頭羊的角色，帶動淨零轉型及可持續性增長，並且重視高齡、身心障礙、中低收入等弱勢族群及年輕朋友的需求，成為促進社會安定的中堅力量。

西方有句諺語「Every cloud has a silver lining.」，每朵烏雲都鑲著銀邊，亦即黑暗中總有一線光明。2022年是不平靜的一年，但經歷過的衝擊與考驗也讓我們成長，希望我們能共同從「失」中淬鍊出「得」，無論金融機構經營或金融市場發展，都能「行到水窮處，坐看雲起時」，攜手成就另一片好風景。

延伸閱讀

六公股銀歐洲踩雷 金管會揭密

6公股歐洲踩雷疑雲 金管會提6大說明

漠視詐騙橫行？ 金管會提四大澄清