春節將至 銀行搶攻信貸商機

兔年春節將至，多家銀行搶攻信貸商機。兆豐銀11日宣布，即日起至2月5日止，民眾透過線上申辦兆豐銀行信貸，可享前2期固定年利率0.112％，信貸手續費112元起跳的優惠，最高可貸300萬元。除此，包括中信、台新、國泰世華、玉山等多家銀行，也都有推出應景的信貸優惠專案。

兆豐、國泰世華、玉山等銀行均以300萬為最高額度，台新銀及中信銀則加碼至500萬元；但若以開辦費來看，兆豐銀收112元，是業界的最低價，中信及國泰世華銀都要9,000元起跳。而在前二期的利率，兆豐銀收0.112％，亦為業界偏低水準。

兆豐銀建議客戶，在比較各家推出的專案時，除了首期起跳利率之外，也要同時比較之後的利率水準，而且連同開辦費用、貸款總額的額度，也都要一併比較；其中在利率、開辦費等總費用率綜合比較之後。兆豐銀指出，目前的總費用率約當2.39％，可說為業界最低，其他同業加計開辦費之後的總費用率，則大多介於3.7％～6.1％之間。

兆豐銀行消金業務處協理林中象表示，觀察客戶在歲末資金需求旺盛，不少客戶都會選擇在新年前裝潢、購車、購置傢俱、家電，因此特別推出優惠專案。除了前二年0.112％超低優利，第3年起利率升為2.50％；以貸款金額50萬元，貸款期間7年為例，前2期固定年利率0.112％，第3期起年利率2.50％，手續費112元，總費用年百分率約為2.39％，每月平均繳付本息約6,483元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申辦。

此次除了放送手續費、利率等多重優惠之外，由於時值海外旅遊開放，因此針對3月5日前撥貸成功的客戶，兆豐再加碼5萬元的雙人旅遊金抽獎，可自由選擇日本、韓國、泰國等國家自由行或團體旅遊。