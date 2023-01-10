國泰金、富邦金 上月各賠逾百億

兩大龍頭金控2022年最後一個月各驚見逾百億元虧損。富邦金10日公告，12月稅後虧損154.9億元，是2022年9月開始，連續第四個月虧損，累計全年稅後獲利467.2億元，比2021年衰退近68％；國泰金亦公告12月稅後虧損112.2億元，創其單月最大損失，累計全年稅後獲利380.1億元，同比衰退近73％，兩大金控全年獲利都創其九年新低。

2022年12月共有五家金控出現單月稅後虧損，14家上市金控12月合計是稅後虧損266.3億元，全年合計稅後獲利2,832.11億元，是近六年的獲利新低，並較2021年少賺2,974億元，衰退幅度高達51.2％，創2008年金融海嘯之後的最大獲利衰退幅度。

2022年因美國急速升息，資本市場遇亂流，再加上新台幣年尾急速升值，讓壽險子公司獲利困難，又因台灣防疫政策由清零急轉共存，產險子公司防疫險大賠，創一甲子最慘損失，兩大龍頭金控在2022年最後一個月，都調整壽險子公司投資組合，實現投資虧損，加上產險子公司增提防疫險準備金，及銀行年底本就提存較多準備及轉銷呆帳，兩大金控首見同月稅後各虧損破百億元。

2021年股債雙漲，富邦金稅後大賺1,446.1億元，每股稅後純益（EPS）12.49元，配發3.5元現金股利跟0.5元股票股利，但2022年全年稅後賺467.2億元，EPS降為3.52元；國泰金2021年稅後亦大賺1,405.7億元，EPS為10.32元，亦配3.5元現金股利，2022年全年獲利降為380.1億元，EPS為2.58元，兩大金控初步看來2023年仍是有可分配現金股利的空間，但壽險子公司有金融資產重分類要提存特別盈餘公積，可預見現金股利一定比前一年低。

因升息及放款成長，國泰世華銀行2022年全年稅後獲利257.1億元，同比成長8％，創其獲利新高；台北富邦銀行2022年全年稅後亦賺226.5億元，比前一年成長21％，獲利亦創歷史新高，銀行成為國泰金及富邦金2022年獲利穩定支撐。