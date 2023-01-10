報復性消費潮！國人前11月爆刷3.16兆元

疫情趨緩，報復性消費、旅遊潮來了！金管會銀行局副局長童政彰10日表示，截至2022年11月止，國人2022年前11月刷卡簽帳金額高達3兆1,565億元，年增12.22％，創下歷史同期新高，2022年全年應可刷破2019年歷史新高紀錄的3.2兆元。。

童政彰指出，2022年11月當月簽帳金額約3,258億元，較上月份之2,927億元增加約331億元，是歷年同期第五高，他分析主要因素是11月有各大百貨周年慶，還有雙十一購物節、黑五檔期及解封海外旅遊增加，因此各銀行簽帳增加不少。

五大發卡行在11月單月中，購物與旅遊的刷卡金額就增加221億元，包括北富銀增加75億元、國泰世華銀增加73億元、中信銀增加37億元、台新銀增加25億元、永豐銀增加11億元。

依照歷史紀錄，簽帳金額最高紀錄是在2019年，當年國人簽帳金額高達3.22兆元，史上次高則是2021年的3.1兆元，第三高則是2020年的3兆元。童政彰預估2022年可望挑戰史上新高，因史上最高的2019年是3.2兆元，而2022年前11月已經刷了3.15兆，加上12通常是消費旺季加上海外旅遊潮恢復，2022年可望創歷史新高。

在電子支付帳戶部分，持續高速成長。截至2022年11月底止總使用者人數約2,137萬人，較上月增加約60萬人；當月代理收付實質交易款項金額約118.9億元，較上月增加約3.1億元，當月收受儲值款項金額約256.4億元，較上月增加約4.5億元；支付款項餘額約95.7億元，較上月增加約3.9億元。

延伸閱讀

民眾看診刷卡筆數 五年新高

國人刷卡付醫療費 今年估達500億元