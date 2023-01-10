國銀去年前11月對中小企放款 史上第三高

國銀續挺中小企業。金管會銀行局副局長童政彰10日公布國銀對中小企業放款情形，據金管會統計，截至2022年11月底，國銀對中小企業新增放款金額為5,259.75億元，不只距離年度設定目標3,500億元，達成率150.27％，也是史上第三高紀錄。至於2023年中小企業放款目標預計在3月中下旬出爐。

金管會統計至2022年11月底止，國銀對中小企業放款餘額達9兆2,146億元，11月單月新增放款361.76億元，相較2021年同期新增525億元年減逾三成，童政彰表示，一來是因為央行升息，二來是紓困貸款的優惠利率去年六月底到期，紓困寬限期也陸續到期，攤還本金會增加，中小企業為減輕還款壓力就會開始加速還款。

據金管會統計，國銀對中小企業新增放款5,259.75億元，為史上第三高，同期最高發生在2020年7,823億元、第二高發生在2021年7,584億元，至於全年放款最高是2020年全年的9,144億元、次高為2021年的8,762億元。

2022年前11月增加前五大銀行包括：永豐銀的525億元、中信銀498億元、第一銀的475億元、土銀401億元、玉山銀的354億元。中小企業放款餘額累計前五大為：一銀9,140億元、合庫8,363億元、台企銀7,240億元、華銀6,666億元、兆豐銀6,235億元。

至於今年的中小企業放款目標，童政彰指出，會洽相關單位包括：銀行公會、信保等商討，在中小企業處平台會議、銀行總經理會議後，考量經濟成長率、總經環境、相關單位意見後通盤研議，預計三月中後會訂出來，金融業對中小企業支持力道會持續。

銀行局統計，2022年11月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.73％，占民營企業放款餘額比率為68.73％，分別較上月底之比率增加0.01及0.05個百分點；另111年11月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.26％，較上月底減少0.01個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

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