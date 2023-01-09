防疫險拖累 中信金去年賺336億､年減38％

中信金9日公告2022年12月份自結盈餘，12月份單月稅後盈餘為5.92億元，累計前十二月合併稅後盈餘336.06億元，較2021年的524.05億元衰退38％，每股稅後盈餘EPS為1.67元。

中信金控財務長徐旻傾9日表示，去年主要受到防疫險拖累，內部預估總賠付會達190億元，也是台壽2022年12月單月虧損逾30億元主因，2023年第二季會再增資，不過，子公司銀行獲利亮眼，2022年全年稅後賺336.06億元，不只年成長25％也創下史上新高。

中信金控2022年稅前獲利較2021年同期減少20％、稅後獲利少38％，主因來自子公司台灣人壽防疫險理賠損失，台灣人壽12月稅前虧損33.09億元、累計前12月稅後虧損10.8億元、EPS負0.17元。

徐旻傾指出，中信產險內部預估防疫險總賠付為190億元，現在已賠140億元，保戶確診率高達63％，由於保單到4月中才到期，所以還有50億還沒來申請，未來會需要再增資，但會等第一、二季申請狀況明朗時再一次增資，目前累計已增資155億元。

至於子公司中國信託商業銀行12月份核心業務動能穩健，12月單月獲利達48.31億元、前12月稅後獲利達371.42億元、EPS 2.51元，稅後盈餘較2021年的297.96億元成長25％，創下史上新高。徐旻傾表示，主要受惠升息，還有放款也成長許多，較2021年成長17％，另外，外幣放款也成長13％是獲利成長主因，在逾放方面控制也不錯，量增加但逾放沒增加，維持良好的資產品質。

中信金控2022年稅前獲利較2021年同期減少20％、稅後獲利少38％，主因子公司台灣人壽防疫險理賠損失；銀行業務方面，國內及海外分子行放款動能強勁，資產品質穩健，利差因存放款結構改善及升息影響而持續擴大，淨利息收入表現良好。展望2023年，中信金控將穩健發展銀行及保險雙核心，持續突破、創造收益。

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