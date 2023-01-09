只剩銀行大賺 金控2022獲利恐創四年新低

金控2022年獲利只剩單引擎衝刺。在升息趨勢下，多家金控下子銀行獲利創新高，中信金控9日公告自結獲利，2022年12月中信銀單月稅後賺37.65億元，累計全年稅後獲利371.42億元，創中信銀獲利的歷史新高，且較2021年大幅成長近24.7％。

但同時間台灣人壽因子公司中信產險防疫險理賠等，2022年12月單月稅後大虧30.84億元，累計全年亦由盈轉虧，稅後虧損10.8億元，亦是台壽近七年來首度虧損，在銀行大賺、壽險大賠下，中信金2022年12月稅後賺5.92億元，累計全年稅後獲利336.06億元，比2021年自結數衰退38％，每股稅後獲利（EPS）為1.67元，比2021年每股少賺逾1元。

目前已有十家金控公告2022年全年自結獲利，十家金控12月稅後合計獲利83.88億元，比2021年同期少賺33％，剩下富邦金控、國泰金控、開發金控及新光金控仍未公告，但這四家金控都有大型壽險子公司，富邦金及國泰金還有產險子公司，12月獲利不容樂觀，即便這四家金控獲利都與2021年持平，2022年14家金控稅後獲利都難突破3,300億元，會比2021年大幅衰退逾43％，獲利金額創2019年以來、近四年新低。

整體來看，14家上市金控2022年因升息及銀行放款持續成長，旗下銀行獲利表現都不錯，除中信銀外，如第一銀2022年全年稅後203億元、合庫銀稅後獲利191億元、永豐銀行2022年全年稅後賺逾146億元，都是創其獲利歷史新高，成為金控獲利推升的主要引擎。

但若有產險子公司或孫公司且是承保防疫險較多者，如富邦產、國泰世紀產、兆豐產、台壽子公司中信產等，2022年都因理賠爆增出現大幅虧損，在金控成立20年來，首度因產險，獲利受影響。

另外是壽險子公司，2022年因資本市場波動，債券出現大量評價損失，無法實現資本利得，股市亦波動，獲利不如2021年，再加上2022年11月新台幣兌美元急速升值1.3元，壽險子公司多出現大額匯損，2022年12月仍是有匯損問題。

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