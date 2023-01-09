百貨、台鐵台新ATM領新鈔 1/12率先開放

農曆兔年即將到來，正值春節前夕，年終獎金陸續發放，不少民眾已準備好要換新鈔，以增添喜氣過好年。今年除了上央行指定兌鈔銀行、郵局外，又多一項便利提領新鈔的管道。台新銀行宣布，領先同業從1月12日起於全台新光三越及台鐵特定車站的台新ATM，全面提供新鈔提領服務，方便民眾於百貨消費或乘車、返鄉途中順道就能提領，將一路服務民眾至大年初一（1月22日）。

因應年前兌領新鈔需求，中央銀行日前宣布，於1月13日至19日間的營業日，洽請七家公股銀行及郵局的454家分行據點，供民眾臨櫃換鈔。為更便利民眾取得新鈔，台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，將率先於1月12日起，於全台新光三越及台鐵特定車站的台新ATM，補足熱騰騰的千元新鈔供民眾提領，至大年初一前，前後長達11天，不限平日、周末都能領。

同時，為了幫民眾新年財運加分，台新銀行ATM還特別推出「台新ATM天天開獎666，新春加碼888」活動，從1月9日至1月31日止，使用台新ATM完成跨行提款、跨行存款，天天抽出台新Point 666點（1點折抵1元），農曆除夕（1/21）至初三（1/24）更加碼抽台新Point 888點，另外還有眾多不同獎項，讓每筆交易都能獲得不同驚喜感受。黃天麟指出，民眾使用台新ATM跨行交易，平時就能累積台新Point，拿到的點數可換成全家、萊爾富、OK mart三大超商購物金，於結帳時直接折抵消費，充分享受省錢小確幸。

值得一提的是，趁著新春期間，台新也為數位族群量身推出「鴻兔大展發紅包」活動，透過線上發送「數位紅包」，讓在遠方的親朋好友也可以收到最即時年節祝福。從1月16日至2月5日使用台新行動銀行發紅包，每成功發送一次，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中「AirPods Pro第二代」及「全家禮物卡NT$1,000」，發出的紅包越多，中獎機率越高。此外，也在「台新優惠市集」的FB粉絲團推出「2023財勢占卜濾鏡」，一鍵操作，開啟臉書濾鏡就能預測2023年財運，還可以將占卜結果立即分享到限時動態，創造過年與親朋好友分享的話題。黃天麟表示，邀請民眾在新春領新鈔及發紅包時，一起參加台新銀行各種優惠活動，讓台新銀行陪你一起喜迎新年，好運連連。

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