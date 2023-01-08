臺企銀看產業前景 三好三壞

公股銀行聯貸案的資金去向，可以預判看好及看壞的產業。臺灣企銀最新出爐產業前景，三大看好、三大看壞。看好產業為醫療保健服務業、醫療器材及設備製造業、電動車供應鏈產業。看壞產業為觀光旅館業、貨櫃航運業、面板製造業。彰化銀行則是四好四壞，看好綠能、鋼鐵、租賃、儲能，看壞被動元件、DRAM製造、PC、面板。

華南銀行主管分析，推展聯貸業務除參考內部產業分析報告，亦將外部信評與專業機構所出具的產業報告納入分析考量，從中挑選產業前景與技術具發展潛力的企業、配合政府政策推動的核心產業，以及在疫情下仍能營運穩定的產業推展聯貸業務，針對產品可能被取代，或缺乏創新能力的產業會較為謹慎。

彰銀主管說，只要經評估為優質的聯貸案件均會積極爭取承作，另將視政府政策需求及發展方向，配合辦理。在看好產業上，包含綠能、鋼鐵、租賃、儲能等產業，主要原因是需求暢旺，產業未來展望佳。

看壞產業上，銀行在審核聯貸案時會更為保守，包含被動元件、DRAM製造、PC、面板等產業，主要是消費電子產品終端需求放緩，主管分析，主要是相關產業的庫存水位偏高所影響。

除此之外，臺企銀配合政府，對於綠能產業（包括太陽能及離岸風電）、都市更新及危老重建的大力推動，因此持續以綠能產業及都市更新及危老重建業務為主軸。

臺企銀看好的醫療保健服務業上，預計新冠疫情變數可能致使醫療保健服務業者營運降載，但在高齡與文明疾病人口持續增加的剛性需求下，醫療服務的需求回升將進一步增強非必要性醫療服務的銷售力道，又在預防保健意識下民眾對於精準健康檢測服務及進階健康檢查的需求亦明顯增加，因此相對看好醫療保健服務業。

醫療器材及設備製造業上，縱使個人防護裝備、體溫量測等防疫用醫材的銷售可能已過高峰而相較疲弱，但隱形眼鏡代工訂單可望增長，且後疫情時代對於防疫檢測轉為常態化下，抗原快篩試劑、核酸檢測產品的海內外市場銷售可期增長，加上本土血糖檢測醫材需求回溫，相對看好醫療器材及設備製造業。

電動車供應鏈產業上，電動車既成趨勢，而台灣業者在電動車供應鏈如電控、電機、電池等關鍵零組件皆有舞台，且軟硬整合技術與供應鏈管理能力亦有潛力，相對看好電動車供應鏈產業。