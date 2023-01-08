2022股債雙空 全球主權基金逆勢增持38%

2022年金融市場大翻盤、股債出現史上少見雙空，根據最新公布的全球官方基金2023年年度報告，調研機構Global SWF 長期追蹤的174支大主權基金、281支退休基金，數據顯示兩者加總資產（AUM）在2022年出現首次的縮水至31.4兆美元。其中，主權基金總部位下降至10.6兆美元，單年減少1兆美元；整體公共養老基金規模則出現單年減少1.3兆美元，總資產元縮水至20.8兆美元。

這些大型國有基金近年來是台股的常客，名列績優科技類股、金融類股的前十大股東名單。面對經濟景氣於2022年下半年顯現疲態，調研機構發現，這些投資策略靈活的大型官方基金並沒在怕，反而趁勢追加特有的投資部位，整體主權基金與2021年相較，投資行動部位成長38％，但可以見到其投資策略有所改變，風險投資部位減少、更多的資金集中在超大型交易案。

就個別主權基金來看，新加坡政府投資公司（GIC）是2022年最活躍的主權投資者，市場估測GIC基金規模價值超過4,000億美元。此外，靠油致富的海灣國家成立許多主權財富基金，18支主權基金總資產3.7兆美元，2022年間重新進入國際投資市場，流向西方經濟體的投資較前一年增加一倍，達512億美元。

但是，官方退休基金在2022年發生踩雷事件、如英國養老基金因央行大幅升息出現資產危機，Global SWF統計，在總資產下降的同時，退休基金的投資金額亦出現約9％的減少。

尤其2022年3月以來的俄烏戰爭、升息和股債市大幅翻盤，為50年來從未發生過的情境，對多數成立未及50年的國有基金是「最困難的年」。

調研團隊指出，債券和股票同時出現顯著調整，雙雙至少下挫10％，是2022年投資市場的最大挑戰，大多數主權基金認賠殺出、並減少美國股市的交易；人民幣計價的中國A股，主權基金在2022年期間的活躍度和估價也都大幅下降。私人股權市場的全球表現也大為失色。

考慮到大多數國有基金的投資組合在2022年遭受損失，2022年也成為首度沒有「傑出年度資產類別」的一年，反而是對沖基金（即避險基金）讓各主權基金避免了巨額損失，主權基金經理人對避險基金的興趣和配置也有所上升。Global SWF調研團隊估計，主權基金約持有5千億美元的避險基金部位，占總部位達2％的歷史最高水準，大約吸走25％的避險基金市值。此外，基礎設施和私人信貸是主權基金第二、第三偏愛的「避難所」。