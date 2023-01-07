5萬員工數錢！國泰金年終入帳 最高10個月

補班日又一家員工開心數錢！儘管受到防疫險保單及股債雙跌影響，今年金控獲利大不如去年，但金控龍頭國泰金年終今已入帳，平均每人6個月，最高上看10個月，5萬多名員工笑呵呵；至於富邦金初估4~5個月，中信銀則有望超越去年。至於公股行庫砸錢也不落人後，除兆豐銀傳出平均可望上看8個月外，包含華銀、一銀都傳出有望拿7個月。

長榮海運在上周2022年上班日最後一天，45個月年終入帳，讓所有上班族羨慕不已，戲稱「被錢砸醒」的感覺真好。如今經過一個星期，金控龍頭國泰金年終入帳，雖然比不上45個月，但在受到防疫險保單，以及股債雙跌重挫獲利之下，還能夠發出6個月的年終，已經讓不少上班族流口水了。

國泰金去年11月單月虧損高達78.6億元，公司表示主要虧損是受到台幣大幅升值影響，導致累計稅後純益低於500億元，僅剩492.3億元，年減63.6%，每股純益3.43元。不過國泰金強調，國泰世華銀及國泰投信累計獲利仍然超越2021全年，再創歷史新高。

公股行庫多6個月起跳，兆豐銀平均8個月

除國泰金外，富邦金及中信金年終也大受矚目，富邦金目前仍在核定當中，不過估至少有4~5個月；至於中信金年終獎金依照業務表現及個人績效考量，最好的時候子公司中信銀曾經領過20個月，由於去年業績仍較2021年成長2成，中信銀年終獎金應不比去年差。

在公股行庫當中目前最高的為兆豐銀，平均上看8個月；一銀、華銀的年終有機會到7個月，彰銀及台企銀也有望上看6.5個月，合庫則有6個月。至於3大國營銀行包含台銀、土銀及輸出入銀行，因為獲利超過原訂預算目標，因此確定已可坐領4.4個月年終。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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