中信行員涉助詐團 提高轉帳額3千萬助洗錢

北市警方破獲以林姓女子為首的詐騙集團洗錢水房，從金流發現有銀行行員涉提高特定帳戶每天轉帳額度至3,000萬元，疑幫詐團洗錢，逮捕中國信託商業銀行朱姓女行員到案、送辦。

台北市刑警大隊今天指出，日前偵辦詐騙集團水房案，發現以39歲林姓女子為首集團謊稱可提供高額薪資誘騙民眾求職，事後再把被害人軟禁在嘉義市某飯店內，林女等9人把被害人銀行帳戶當成洗錢人頭帳戶。

檢警掌握線索多月，見時機成熟，日前赴嘉義市某飯店搜索，逮捕林姓女子等9人，並救出6名被害人。在釐清林女等人持有的洗錢帳戶及金流時，發現有帳戶可以1次存入新台幣1,000萬元至2,000萬元後隨即轉出，研判有銀行行員協助犯案。

警方掌握線索後，查出一名26歲朱姓女子涉案，昨天報請檢方指揮偵辦後赴銀行搜索。

警方表示，朱姓女子疑遭詐騙集團收買，透過職權，提高特定帳戶每天轉帳金額額度，從原本50萬元變成可轉帳2,000萬元至3,000萬元，研判是讓詐騙集團可以更容易用匯款方式洗錢，而朱女是在中國信託商業銀行成功分行服務。

警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把朱女移送桃園地檢署偵辦，並將持續擴大偵辦是否有其他人涉案。

中信銀昨晚指出，尊重司法單位調查行動，後續將持續密切配合並提供所需協助，待案情釐清後，將視情況採取相應處置。