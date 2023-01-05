央行兔年套幣 首日賣六成

送金虎迎旺兔，中央銀行發行「癸卯免年生肖紀念套幣」，4日為開賣首日，銷售約6成，即6萬套左右，尚有約3萬套。央行官員指出，今年農曆過年太早，因此可能有些人尚未開始購買，接下來也歡迎民眾沾喜氣，多買套幣迎新年。

央行官員說，去年開賣首日約銷售八成八，今年兔年套幣買氣似乎較弱，主要是兔年套幣在2022年12月12日就開始網路預購，並於2023年1月4日開賣，時間提早許多。

以虎年套幣來看，2022年1月4日才開始網路預購，2022年1月19日開賣。

央行官員強調，發行套幣主要是服務性質，希望提供具珍藏價值的套幣供民眾購買，接下來歡迎民眾至台灣銀行臨櫃購買。

兔年套幣每套定價仍是1,800元，發行量9萬套，三度採取雙軌並行銷售，包含網路4.5萬套預購及台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃公開發售4.5萬套。

央行官員表示，「癸卯免年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新台幣100元）及銅合金幣（面額新台幣10元）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「兔」圖樣為主題，背面為台北市孔廟為宣揚儒家文化與精神而舉行的祭孔大典。

銅合金幣正面以生肖「兔」為主構圖，背面則為部分上彩的「菊花 」。

央行官員指出，兔年套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗，並以珠光斜織紋紙盒盛裝，極具珍藏價值。