愛金卡推電支跨機構平台 繳費免出門

電子支付業者積極搶攻繳費商機。金管會最新統計，2022年10月電子支付帳戶約2,077萬人，較9月增加約79萬人，顯示電子支付消費方式已融入民眾日常生活，面對支付習慣改變，各家業者無不積極搶攻電支市場大餅。

愛金卡公司旗下icash Pay積極將功能及穩定度調整升級，愛金卡公司領先業界成為首家電子支付機構與財金公司共同合作「電子支付跨機構共用平台」繳費功能服務上線，icash Pay提供逾7,600項繳費項目以掃描帳單QR Code方式線上繳費。

愛金卡公司為了方便民眾更快速完成繳費，與財金公司共同合作，即日起包含政府規費、水費、保險費、學雜費、電信費、信用卡費等逾7,600項繳費項目，只要帳單上出現繳費QR code，繳費不用再踏出家門，隨手拿起手機開啟icash Pay APP掃描帳單上的QR code，選擇以電子支付帳戶或連結銀行帳戶支付，確定後即可完成繳納。

一卡通公司則是目前有完整的全場景場域，包括全交通場景、41萬個消費點、3,000個生活繳費項目、超過530萬人在用的社群轉帳支付。

一卡通MONEY生活繳費功能使用範圍除涵蓋全台國稅、地方稅及政府規費外，舉凡水電費、停車費、瓦斯費、有線電視費、社區管理費、健保費、信用卡費，乃至汽車代檢費、就業安定費及長期照護費等生活大小事，只要用手機透過一卡通MONEY就可以通通都搞定。近期更新增國民年年金保險費的繳納服務。

悠遊卡公司則是持續推動傳統市場採用電子支付，在繳費上也持續增加使用項目。在電子支付「悠遊付」上，目前也已有200萬戶用戶。

另一方面，悠遊卡使用上，2022年11月已開通日本沖繩縣，預計2023年進軍日本本土，並與日本連鎖通路結盟，滿足所有卡友於日本觀光旅遊的需求。此外，電子支付預計將布局日、韓、星、馬等台灣旅客喜好前往觀光地區，也將聯合海外電商購物平台，共同推出相關服務。