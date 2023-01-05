電支普及化 金融業結盟搶客

全家主導的全盈支付以及全聯的全支付上線後，各銀行積極因應，將藉由參加「電子支付跨機構共用平台」順應電支市場發展，由於該平台「共通支付標準」整合各電支特約商店收付款QR Code，提供客戶持單一電支錢包即可於不同電支收單特店掃碼消費，也就是未來其他電支業者的特店也可以接受消費者使用台灣Pay來付款。

臺灣企銀主管指出，「電支跨機構共用平台」強調的是「共通支付標準」，對於消費者來說更加便利，未來台灣Pay特店也可以接受消費者持其他電支業者的錢包來付款。透過這樣的特性，在推展商戶成為台灣Pay特店上，除了原先的收單手續費率優勢，「可接受各電支上百萬用戶來店消費」將是一個較大的誘因。

公股銀主管說，電子支付業者的電支錢包具有「跨機構轉帳」功能，即民眾可透過電支的APP在電支機構間，或是電支帳戶與銀行帳戶間，自由轉帳。使得電支帳戶使用性質更加接近一般銀行存款帳戶，對傳統金融業者來說，電支業者的加入將衝擊跨行轉帳交易承作筆數，影響手續費收益。

另一方面，加入電子支付業者全盈支付以及全支付後，也意味者電支市場逐漸地朝向「汰弱留強」的戰國時代，當電子支付普及化後，現金、實體信用卡及電子支付使用者版圖將會產生流動，配合電支業者以及銀行各種行銷活動的推波助瀾下，將會加劇使用者習慣的改變。

華南銀行指出，在支付方式百花齊放的時代，電支業者、銀行都在相互合作與競爭時，核心概念依然是想盡辦法提升客戶黏著度。以華銀為例，就是提供支付多元化的生活場景，除與全盈＋Pay合作外，早在2020年起，即陸續與簡單付、悠遊付、愛金卡以及街口支付等電子支付業者合作，希望打造電子支付生態圈並擴展生活應用。