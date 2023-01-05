農曆年前換新鈔時程 出爐

一年一度的新鈔兌換時程出爐，中央銀行宣布，將在2023年1月13日～1月19日這5個營業日，以台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、臺企銀、中華郵政等八家金融機構的454家據點，為指定兌鈔地點。

央行發行局局長鄧延達指出，這次指定日期中，民眾可至七家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，59家偏遠地區郵局，於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

鄧延達強調，為加強服務民眾，央行於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。新鈔兌換上，壹佰圓券每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應，有需要的民眾可前往兌換。

除兌換新鈔外，鄧延達指出，民眾也可用數位方式紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包，除了方便、避免人潮群聚，也可達到數位轉型。

另近來有偽鈔集團趁農曆年前商家忙碌之際，利用偽鈔行騙。為維護國家幣信及現金交易安全，央行持續積極配合警檢調機關，打擊非法偽造貨幣行為外，也將於於近日在主要購物商圈派送防偽宣傳單，並呼籲民眾多留意偽鈔辨識。

鄧延達強調，新台幣防偽功能良好，截至目前，警政單位查獲的偽鈔，仿真度均不高，只要掌握「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則，即可辨識真偽。

針對政府將發放國人每人6,000元，計1,400億元左右。央行發行局局長鄧延達指出，若政府直接匯到帳戶，無現金問題，但若需要發放現金，央行的新鈔相當足夠，有辦法支應，完全不用擔心。

其中，主要是往年自10月起到過年前，都會釋出約5,000億元至6,000億元的新鈔，且往年於過年後，都約有3,000億元回籠銀行體系，因此若年後政府發放現金，央行的新鈔足夠供應國人需求。