防禦投資 首選生物科技

生技公司Jasper傳出利多，不但該股股票大漲4倍多，也帶動生技股大漲，法人表示，生技股與市場經濟連結度低，使得生物科技投資成為抵禦景氣逆風的利器，建議投資人可提高生技股比重。

百達投顧指出，生物科技股漲跌主要來自內部藥物研發進度與成果，摩根大通發布2023年歐洲製藥與生技產業，同樣表達類似觀點，並預期整體產業下檔空間有限，分析師分別看好其肺癌實驗數據、肥胖試驗數據與多發性硬化症與癌症試驗數據。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，2023年市場預期陷入經濟衰退機率高，然而檢視過去20年各產業在美國發生經濟衰退期間的平均獲利表現，醫療產業在經濟衰退期間呈現追漲抗跌力最為突出，根據近期外資券商報告指出，2023年美國經濟出現衰退機率為35％，恐進一步下調年度預估EPS，然醫療產業預估值不變，明顯優於其他產業。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，生技醫療類為剛性需求，特別是醫療資源和需求一直視為長期的需要，2023年上半年預料聯準會仍有機會升息，而市場波動與升息尾聲這類階段，預計生技類股將有機會扮演抗震角色。

劉翠玲分析，由於Covid-19疫情影響，被壓抑的治療與手術需求陸續回溫，醫療器材部分也可望支撐表現；而據瑞士信貸預估，2023年預估大藥廠併購能量高達6,485億美元，大型公司具有充沛現金，希望透過企業合併增強產品線完整，故企業合併案將增加、併購利基型中小型企業，可望帶來利多。

展望2023年，富蘭克林華美投信認為，若2023年市場進入修正，不妨可逢低回補或定期定額加碼生技基金，以增強投資組合後續表現，分散配置的波動度。

江宜虔也認為，有鑑於美國經濟衰退風險提升，醫療產業將有機會在經濟動盪的環境中，展現追漲抗跌的強勁防禦力，建議持續增持醫療產業投資比重，以提升整體資產配置在未來面臨經濟逆風的防禦能力。