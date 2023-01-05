房市拚回暖 陸股投資氣氛轉佳

大陸持續寬鬆防疫及房地產限制，投信法人指出，在全球經濟下行下，大陸雖然出口轉弱，致官方2023年要對沖出口轉弱，需要加大內需刺激力度，地產投資成為2023年穩增長的重要發力點，在房地產有機會轉佳下，有助激勵陸股投資氣氛。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示，市場強力預期防疫政策放鬆，疊加房地產政策不斷加碼，基本面修復的預期提升，但考慮國際經濟衰退，出口承壓，外需將面臨較大壓力，因此，圍繞內需、安全的產業將是市場關注重點。內需部份，食品飲料、醫療保健的剛性需求較高，防禦性較佳；新能源、半導體具有能源安全、供應鏈安全的發展特性，長線成長性看好，可逢低布局。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，先前召開的中央經濟工作會議多方面回應市場關切，強調保持經濟平穩運行至關重要，大力提振市場信心。當前的階段調整不改長局，後市投資者情緒有望伴隨對疫情的預期調整及政策發力逐步改善，目前市場仍處於布局期。產業方面，參考各國疫情解封的過程，關注疫苗及加護病房設備相關類股，以及疫情防控不斷優化下的可選消費板塊。

先機中國基金投資組合經理車強表示，大陸解封的重新開放比西方的重新開放是否花費更長的時間還有待觀察。然而景氣復甦確實已經萌芽，因此對陸股到2023年第一季的前景都保持樂觀態度。

中信中國50ETF經理人詹佳峰表示，中央經濟工作會議終定調2023年經濟政策方向，以穩經濟優先，且不再提及清零政策，全力發展經濟的決心強烈，而近期也頻頻對互聯網提出利多政策、美國審計作業也已告一段落，買進訊號頻傳，建議開始布局大陸電商ETF，掌握後續反彈動能。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，建議重點關注二十大領導班子政策牛肉，內需重於外需、安全引領發展將是二個投資主線，建議關注後疫情時代受惠產業如旅遊出行、可選消費；以及各個安全相關產業，如國防安全、數字安全、醫藥安全、糧食安全、能源安全。