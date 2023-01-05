北向資金湧入 陸股解封行情蠢動

大陸清零政策不確定性解除，防疫快速朝解封邁進，市場開始期待2023年解封復甦行情，吸引外資重返大陸股市。根據萬得數據，近期北向資金已連續七周呈現淨流入，為2021年6月以來最長周數。從2022年11月初，大陸宣布入境隔離規定放寬，一周內吸引高達300多億人民幣的外資回流，後續數周，外資也不斷持續流入股市，截至12月23日，七周內北向資金淨流入近人民幣900億元。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，疫情擴散帶來的衝擊，使大陸經濟成長預計在2023年第一季落底，隨後將迎來解封後的經濟復甦，帶動需求上升。外資在防疫政策不確定性解除後，持續回流大陸股市，為股市提供支撐。貨幣及財政政策雙寬鬆，預計也將持續。

林鴻益指出，疫後經濟復甦將是2023年大陸政策重點。為達成經濟成長目標，大陸政府近期逐步放寬產業監管限制，甚至加大對各產業發展的支持力道，例如鼓勵平台經濟擴展至海外市場，對房地產產業也從促進改為確保其發展。國務院也發表促進消費計畫，將長期發展內需市場。解封後的經濟復甦預期，加上大陸政策支持，使2023年上半年大陸股市仍有表現機會。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎認為，近期大陸市場利多政策頻傳，市場情緒有所回升，當前陸股已具備較好性價比，雖然經濟尚未明確好轉，但市場底部已確立，未來一旦政策超預期出臺，均有望為陸股帶來催化劑，建議可趁勢加碼。

游欣穎說明，短期利多政策仍是陸股市場表現的支撐，預期後續仍可望持續看到政策發力，政策托底將有望帶動市場進一步回暖。中期企業盈利才是支撐股市的重要因素，2022年受疫情擾動、出口增速下行以及地產低迷等因素影響，企業盈利增速持續承壓，不過，2023年企業盈利將有望出現改善，並於第二季迎來拐點，市場一般會領先於基本面，但不會脫離基本面，在2023年企業盈利拐點出現後，將有望帶動市場持續反彈，因此陸股底部或已浮現，建議趁勢布局。