外資上月又淨匯出 金管會分析3原因

外資在2022年11月大回頭，單月淨匯入92.2億美元，創史上單月淨匯入最大量，但隔一月立馬淨匯出7.8億美元，證期局主秘黃厚銘5日分析有三大原因造成外資又淨匯出，一應是美聯準會鷹派發言，表示仍會繼續升息，二是其他央行升息，三企業前景不明，造成外資保守操作。

證期局並整理2022年台股全年表現，日均交易量2,421.7億元，比前一年減少38.14％，在主要股市中，南韓股市2022年日均交易量衰退41.6％最多，台股僅次於南韓的衰退幅度；另外如港股日均量在2022年衰退逾25％、上海股市衰退近13％、深圳衰退10.5％，僅日股日均交易量成長8.5％。

2022年台股全年跌幅22.4％，美國那斯達克指數下跌33.1％、深圳股市下跌25.85％、南韓則是下跌24.89％，都比台股跌幅更深，2022年主要股市僅新加坡上漲4.09％表現最佳。

證期局指出，到2022年11月為止，外資在台股交易占比是31.1％，國內法人是10.4％，主要還是一般投資人占58.5％，比重最高。

至於證券商新開戶數，2021年有近176.14萬戶，2022年則僅109.23萬戶，是近三年的新低，主要也是受股市表現不佳影響。

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