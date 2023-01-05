花旗台灣董事長 安孚達接任

花旗(台灣)銀行5日舉行董事會，通過由前花旗集團菲律賓區總裁安孚達（Aftab Ahmed），接替日前退休的莫兆鴻出任董事長。此項人事案將呈報主管機關金管會核准。

花旗表示，安孚達在花旗服務逾40年，曾任花旗台灣消費金融事業群營運長，對台灣市場有相當了解。

安孚達曾擔任花旗集團多個高階主管職務，包括埃及區總裁、匈牙利區總裁、巴基斯坦消費金融事業群負責人、紐西蘭企業金融負責人、北美零售分行拓展暨營運主管、新加坡消金財務主管暨亞太區銷售發展總監，除曾任台灣消費金融事業群營運長，亦在德國擔任過同樣職務。

花旗集團北亞與東亞區事業群負責人Tim Monger表示，台灣是花旗在亞太地區最重要的市場之一；花旗台灣的企業金融業務居市場領導地位，並致力推動負責任金融及企業永續成長。

在花旗出售台灣消金務財管業務之後，台灣業務以企業金融為最大焦點，以及部份的法人金融業務。外界好奇的是，花旗集團如今卻調派一位消金專家接棒領導台灣團隊。花旗銀行說明，安孚達曾橫跨多個區域的業務，積極參與並推動花旗在個別國家與區域市場的計劃，主要還是領導團隊的角色。

安孚達深信，領導者不只要帶領員工達成目標、創造績效，更要親身指導，盡己之力，促進團隊持續成長、多元發展。

延伸閱讀

星展銀併花旗消金准了！資產衝8,527億

花旗退位 外銀財管大洗牌

花旗賣消金員工安置 達成三點共識

星展接花旗台灣消金 變數多