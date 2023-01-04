農曆春節將至 銀行發財水大放送

農曆春節將至，銀行祝福客戶「錢兔似錦」的發財小物大放送也鳴槍起跑，其中兆豐、元大率先宣布，將於春節前發送發財小物的規畫。

兆豐銀準備52,800瓶「兔送吉祥」發財水、68,888份「兔送吉祥、慶豐年」發財金，以及88,888包的「錢兔似錦開運米果」；元大銀行則推出12萬份「鴻兔大展發財水」與1萬2千份的「財神爺水晶擺飾」，自2023年1月9日起，全面開放旗下近200家分行供客戶領取。

合庫表示，今年特別訂製5.3萬份「金磚造型財庫滿盈」招財米及13.8萬瓶「Q版合庫寶寶迎福兔」一路發迎財水，特別選擇吉時先放入合庫銀行「金庫」吸滿財氣之後，於全台270家分行饋贈合庫銀行的往來密切客戶，讓客戶可以在金兔年「財源廣進」、「福兔迎祥」。

土地銀行今年則擇選純淨海洋鹼性離子水置放各營業單位金庫，土銀指出，發財水在金庫先匯聚財氣，再將發財水致贈給客戶，並建議根據民俗習慣，發財水可置於家中或辦公室財位，開店營業者可放在結帳處、保險箱等，等過完元宵後，還可將發財水灑在屋內，象徵富貴滿屋。

兆豐銀指出，會把上述發財小物贈送給理財及臨櫃洽辦業務的客戶，今年兔年設計的「兔送吉祥、慶豐年」發財金，特別將兔子肩上提掛的燈籠與銀行LOGO結合，祈願每位收得發財金的客戶添燈發財、平安順利，也象徵照耀臺灣經濟、點亮新希望。