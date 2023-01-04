兔年生肖套幣開賣 民眾冒雨撐傘排隊搶購

「癸卯兔年生肖紀念套幣」今天開始臨櫃發售，前一波網路預購沒跟上的民眾可前往台灣銀行各分行，現場購買兔年生肖紀念套幣，今天是臨櫃開賣首日，民眾冒雨撐傘排隊搶購。

兔年生肖紀念套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套，每套售價新臺幣1,800元；網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套。即日起，民眾可前往台灣銀行各分行現場臨櫃購買兔年生肖紀念套幣，簡易型分行除外。

底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示

本套幣採銀幣（面額新臺幣100元）及銅合金幣（面額新臺幣10元）各一枚組合成套。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「兔」圖樣為主題，背面是臺北市孔廟為宣揚儒家文化與精神而舉行的祭孔大典；銅合金幣正面以生肖「兔」為主構圖，背面則為部分上彩的「菊花」。

「癸卯兔年生肖紀念套幣」包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

央行提醒，在臺灣銀行「癸卯兔年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，完成繳款者，可於1月4日至2月10日間赴選定的臺灣銀行分行領取。

（旺得富理財網 王順泉）