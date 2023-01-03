台銀美元優存利率 衝4.368%

台銀公布元月最新的美元優存利率水準，繼2022年12月大舉拉高臨櫃及網銀的最新優利，以38個基點和40個基點大舉拉升後，台銀3日宣布再拉高美元優存利率水準，但這次利率調幅僅10個基本點，儘管維持美元居強勢地位看法的基調，但從利率水準的調幅較前月縮小，也可看出對美國聯準會升息已進入尾聲的預期。

台銀在2023年1月的最新版臨櫃及網銀的最新優存利率，最高行情已分別拉高至4.368％和4.308％，若和2022年12月份的優存利率相較，臨櫃和網銀的最高利率均拉高10個基點。

據台銀內部評估，此次繼續拉高美元優利存款利率有三大主因，包括一、聯準會在2022年12月仍升息2碼，美元基準利率仍續升。

二、固樁美元存款，避免因為其他銀行祭出高利專案把客戶「拐走」，導致美元資金流失。

三、市場美元拆借利率仍處高檔，且因應2023年的美元為主的外幣投資及放款的資金所需，擬以吸收更多存款來支應而不是拆款，藉以降低資金成本。

根據台銀所推出的最新方案，期限至2023年1月31日止，並分別針對臨櫃及網銀兩種方式推出優存方案，其中在臨櫃方面，特別對新台幣定存轉存美元推出優利方案，除針對10萬美元以上的大額存款，分別推出從3個月、6個月、9個月的優利，尤其從他行轉入的「新資金」利率行情最佳，這三種天期的優惠利率分別從原3.888％、4.108％、4.268％，調高至4.068％、4.208％、4.368％，以3個月期存款調幅在18個基點最高。

台銀也特別對一般散戶、小資族大放送，只要達3,000美元以上者，亦可有有最低3個月期4.008％，最高9個月期以上4.268％的優利。

一銀亦從1月3日起，推出至1月底的全新的美元優存版本，10萬美元以上的企業戶存3個月、6個月以上的將分別有年率4.1％、4.25％的優利，約把利率拉高15個基點，優惠幅度直追台銀。

進一步觀察比較台銀和其他國銀、外銀的美元優利方案，可發現目前台銀所推出的外幣優利方案，起存門檻或存款天期等各種條件，相對更加「普惠」，尤其台銀存3,000美元、存期半年就可拿到4％以上的利率，很多銀行要2萬美元以上才能拿到。

台銀為散戶的外幣存款最多的國銀，持續拉高美元優存利率亦有高度市場指標意義，尤其台銀的美元優存相較於很多銀行最長天期的優存為半年，台銀則是延長存款天期，訴求9個月以上的存款戶，可得最高利率，由此可見亦要求存款的「穩定性」。