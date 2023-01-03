將來銀活儲 利率上看3.505%

純網銀將來銀行開戶大禮一波波，將來銀行開業以來持續以優利吸睛，也讓存款餘額在開業8個月內火速上衝破新台幣200億元，2023年首季不例外也祭出多項好康，其中開戶禮「3張N倍券」最超值，另針對金融法定年齡下降、18歲可辦卡的新制，也特別為18～24歲新戶加碼慶祝，除全行優惠外，每月刷卡滿千額外回饋100 N點。

將來銀行總經理許柏林表示，將來銀行在開業首年，贏得不少國人的支持與市場關注，新年度將持續推出更多「安全」、「便利」與「超值」產品與服務，讓數位金融服務更無縫融入民眾生活中，期許將來成為國人心中的最佳金融商品平台，數位時代每個人都應該要有一個將來銀行帳戶。

將來銀行指出，2023年首季推出三大新優惠，第一是「開戶禮」再升級，開戶完成裝置綁定，就可有「3張30天期、額度5萬元」的N倍券，啟動後活儲利率高達3.505％，是市場極罕見的活儲利率。其次是「支付超殺優惠」，適逢後疫情時代國門解封，對火爆海外旅遊潮推出海外刷卡最高回饋5％優惠，堪稱海外旅遊神卡；再者，喜愛旅遊的將將粉只要透過Agoda將來銀行專屬的訂房網頁最高立折15％優惠。對於喜愛「無腦刷」的將將粉，將來銀行更是祭出一般消費筆筆都有1.5％回饋無上限的優惠。

將來銀行補充說明，內部數據顯示，不少將將粉特別喜愛把將將卡用於美食消費，因此繼全支付後，續擴大電子支付通路，將與icash Pay合作，「將將卡」綁定icash Pay更划算，可有10％回饋，每月最高回饋250N點、其中7-11實體通路刷卡滿額天天回饋10％、指定餐飲通路（星巴克、Mister Donut、21風味館、COLD STONE、屋馬燒肉）刷卡滿額也有10％回饋。

不只開戶有禮，找親朋好友加入將來銀行也有好禮，即第三項的「邀請禮」，邀請好友開戶並完成裝置綁定，邀請人可得100 N點。存款方面，全行不分新舊戶，都有活儲20萬（含）以內1.5％利率，逾20萬元1％利息無上限。