台股轉骨方案3.0 今年六大措施上路

台股轉骨方案3.0，2023年有六項要上路。金管會3日公布，如董總同一人要增設獨董；設置公司治理主管；增加揭露英文資訊；揭露永續資訊；提早年度終了到75日揭露年度財報；興櫃公司股東會增加電子投票等，都各有上百家到逾千家上市櫃公司適用。

為深化公司治理，提升企業永續發展，強化台股國際競爭力，金管會在2020年8月發布公司治理3.0─永續發展藍圖，其中有六家是2023年要落實。

一是董事長與總經理為同一人時應增設獨立董事；上市及資本額6億元以上的上櫃公司，其董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶、或是一親等親屬者，應在2023年12月31日前設置獨立董事人數不得少於四人，但董事席次超過15人者，獨立董事人數不得少於五人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人，共有618家須增設獨董，其中已有136家符合標準，尚有482家要在2023年底前完成。

證期局副局長張子敏表示，若2023年底未完成設置，將依證交所開罰違約金3萬元，限期改正，之後每日罰1萬元，直到改善為止。

二是設置公司治理主管；全體上市櫃公司應在2023年6月30日前起完成設置公司治理主管，這是第三階段推動，即扣除大型公司外的上市櫃公司，共有1,267家應設，有465家已設置，尚有802家未設。

三為英文資訊揭露，上市及資本額6億元以上的上櫃公司自2023年起應提供英文版的股東會議事手冊、年報及年度財務報告，共835家適用。

四是永續資訊揭露，參考永續會計委員會(SASB)準則及氣候相關財務揭露建議(TCFD)準則，實收資本額20億元以上的上市櫃公司應編製申報永續報告書，並揭露特定產業永續指標及氣候相關資訊，共240家須編製。

五為提早揭露全年度財務資訊，即實收資本額達100億元以上的上市櫃公司，在年度終了後75日內公告申報前一年度財報，共120家；另外實收資本額達20億元以上的上市櫃公司，在年度終了後75日內公告申報前一年度自結財務資訊，公布自結財報者共388家。

六是興櫃公司自2023年起股東會，應將電子方式列為表決權行使管道之一，共301家須適用。金管會提醒符合前揭規定之公司，宜即早因應。

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