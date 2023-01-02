千億活水挺台股 公股銀2023操盤重點來了

台股2022年1月創歷史新高18,619點，之後在10月跌至全年最低的12,629點，跌掉5,990點，公股銀行預估，2023年台股可望先蹲後跳，甚至有機會衝高至「萬六」以上，現在也紛紛備妥銀彈，估計八大公股銀及中華郵政持續加碼台股，2023年至少有千億元的資金活水，其中公股銀仍看好金融業獲利能力回穩，計畫擇優買進。

公股銀主管指出，2022年關鍵字是「通膨、升息」，2023年關鍵字就是「經濟衰退」。在全球缺乏成長的大環境，台股將大區間波動，可能先蹲後跳，在第一季先打出第二隻腳後，接近或跌破今年低點12,629點後，逐步在庫存調整結束及聯準會停止升息後重拾動能，全年高點可能落於第四季。

以中華郵政來說，2023年預計將加碼台股100多億元，將精選現金殖利率好、產業前景看好的股票，包含元宇宙、ESG、高股息殖利率、5G、電動車、電池等個股。ETF則是選擇ESG、高薪、高股息等。

第一銀行規劃，台股以穩健投資為原則，配置以股價波動度低、配息穩定、流動性高及營運前景較佳的公司為主，並依市場狀況動態調整持股，會先避開前景轉趨保守的產業，如消費性電子、營建業、貨櫃海運等。

華南銀行操作策略，藉由計量化選股模型輔以質化分析，投資穩定成長之企業，適當建構股票池部位，適時來回操作兼具獲取穩健股利收入，並已將投資標的產業符合對於環境、社會、公司治理的ESG議題及永續發展策略納入考量，避免高污染等產業。

彰銀評估，將視市況伺機調整持股部位，逢低加碼產業發展正向之績優個股，其中金融股雖受惠於升息循環，提高利差空間，但金融市場的疲弱表現，反拖累投資收益，短線上壓抑獲利表現，中長線觀察，將可伺機優化投資組合，提升獲利能力。

合作金庫銀行聚焦全球數位轉型，產業生態鏈重組及淨零永續趨勢，在綠能建設及電動車產業快速發展下，AI、物聯網IoT、車用電子、綠能產業可望受惠。

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