將來銀2023年三大目標 放款要衝百億

三家純網銀「小鯰魚」上路分別已一至二年，最晚開業的「國家隊」將來銀行發展快速已後來居上，新的一年將出什麼新招令人關注。將來銀行總座許柏林在接受本報專訪時透露，2023年三大目標「客戶數拚50萬、放款衝百億、產品線更多元」。他指出，將來銀行目前存放比仍低，已在申請房貸業務執照，希望今年放款可衝百億元，另外，也期望下半年可開辦「外匯、信託」業務，讓產品線更多元，提供客戶一站式服務。

許柏林指出，將來銀行目前客戶數達26萬戶、存款已達250億元規模，但放款只有30億元存放比僅一成多相當低，雖然2022年努力將信貸衝到30億元、比傳統銀快很多，但信貸無擔保也不能亂衝，以免風險過高，因此今年重點會放在「房貸」業務，現正向金管會申請中，希望今年放款可達百億元。一般銀行必須放款規模達1,500億元才可能損益兩平，所以未來還是要靠企業放款、房貸來達成，不能只靠信貸。

許柏林表示，對民眾來說，錢存在將來銀行有好處，第一，存款利率高，第二，將來銀行是國家隊、「比公股還公股」，三商銀的公股才占三成，但將來銀的大股東中華電信占45％、兆豐銀占25％、關貿5％，公股占到7成多，根本不用怕。長期來說，純網銀比傳統銀的存款利差永遠會高30至50個基本點，因為傳統銀固定成本就要100多億元，但純網銀只要10億元，等前面幾年攤提完系統成本後，就剩人事、維護成本，就可回饋客戶。

將來銀行董事長鍾福貴指出，將來銀行自有資金達70多億，今年有機會要增資，待董事會決議。現階段重點是放在資安、客服、系統建置，先確保系統穩定、客戶安心，再談其他，由於客服是純網銀唯一對外管道，所以非常重視客戶聲音，每周都會檢討客服、客訴。

外界以為將來銀有中華電信應可用電信帳單作信評授信。許柏林指出，其實台灣法令規定授信還是要走5P原則，也就是要有薪轉、收入、繳稅證明等才可能放款。銀行也調查過，當一個人窮途末路時，會最先不繳的就是信貸、車貸、房貸、信用卡、電話費會最後不繳，因為沒有電話所有外界連繫就斷了，所以一個人會正常繳電話費不代表信用是好的，電信帳單繳費紀錄意義不大。

許柏林指出，今年將來銀行也會讓產品線更齊全。2022年11月已上架保險商品，2023年期待可以開始做房貸業務，第三季至第四季會上架基金、機器人理財產品，至於證券業務會與證券商合作，讓客戶不只在將來銀行存款、借款，還有更多財富管理的選擇。

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