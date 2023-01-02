金融業去年前11月獲利 衰退42％

2022年金融業除銀行外，幾乎都成「慘業」。據金管會最新統計，到2022年11月底，整體金融業稅前淨利5,280億元，比前一年同期少賺近3,810億元，衰退幅度近42％，應是2008年之後、14年來最大獲利衰退幅度。

金融成慘業最主要原因是「升息」與「疫情」，不過，本國銀行因升息及放款成長，淨利差大增，2022年前11月稅前淨利3,634億元，已超越前一年的全年獲利，篤定創歷年獲利新高，在金融業獲利表現中「一枝獨秀」。

2022年各國央行升息對抗通膨，尤其美國急速升息17碼（1碼等於0.25百分點），擾亂資本市場，金融業投資的股債評價大減，證券商因股市交易量減少，2022年前11月經紀業務收入比前一年同期少近485億元，自營部位收入也減少近360億元，因此2022年前11月國內券商稅前淨利近426億元，比前一年同期少賺近689億元，衰退近62％。

投信顧也因管理資產縮水，手續費收入減少，2022年前11月稅前淨利124.3億元，衰退12.5％左右。僅期貨業因保證金存放銀行，利息收入增加，2022年前11月稅前淨利51.5億元，同比成長近20％，成為證券期貨業唯一獲利成長者。

最慘的是保險業，2022年產險業因廣義防疫保單理賠已破2,000億元，前11月稅前淨損高達1,543億元，創產險業在台60年來最大虧損金額，比前一年同期少賺1,766億元，防疫險承保前六大產險公司，股東增資金額已近千億元，且尚未完全結束，仍待後續理賠及再保攤回情況，才知最終需要增資多少。

壽險業更因可實現的股債資本利得大減，台股部位比前一年少實現資本利得近2,000億元，2022年前11月壽險稅前淨利2,161億元，比前一年同期少賺1,704億元，衰退幅度逾44％。

除國銀外，外銀在台分行2022年前11月稅前淨利近127億元、信合社賺35.3億元，年成長都有近7％及16％，票券金融公司稅前淨利85.6億元，年衰退32.6％，郵政公司因增提員工退休金、壽險業務獲利衰退，2022年前11稅前淨利近122億元，也衰退30％，加上陸銀在台分行前11月稅前淨利57億元，微幅衰退0.9％，整體銀行業前11月稅前淨利4,060億元，年成長9.7％，成為銀保證三業者唯一獲利成長。