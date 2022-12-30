青安貸款利率減半碼 展延二年

趕在年底最後工作日，終於拍板定案。財政部宣布，自2010年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款「青安貸款」，有效支援民眾購屋置產及成家立業需求，實施期間及利率少調升半碼的優惠措施，經行政院核定後，確定延長二年，展延至2024年底止。

整體來看，隨著12月央行升息及中華郵政拉高利率後，青安貸款一段式突破2％大關，達2.025％，因有減碼措施，減碼後為1.9％。不過，台灣2023年仍有升息的可能性，若再升息半碼，青安貸款一段式利率將宣告跟1字頭說再見，利率將突破2％，進入2字頭。

青安貸款一段式機動利率最新為2.025％，二段式機動利率前2年為1.815％，第3年起為2.115％。減碼後的最新利率則是一段式機動利率為1.9％，二段式機動利率前2年為1.69％，第3年起為1.99％。

為持續協助民眾減輕購屋資金負擔，青安貸款目前基準利率為中華郵政2年期定期儲金額度未達500萬元機動利率，自2022年3月23日起少調升半碼，即0.125個百分點，調整後利率為1.345％，此一優惠措施仍會到2024年底，落實協助民眾安心購屋居家樂業的目標。

「青安貸款」由台灣銀行等八家公股銀行以自有資金辦理，截至2022年11月底止，已協助33萬3,710戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達1兆3,824億餘元，穩定提供民眾購屋資金需求。

鑑於目前升息趨勢，財政部今年3月時宣布，為兼顧中央銀行升息的貨幣政策目標及減輕民眾房貸款資金壓力，因此財政部協調各公股銀行，青安貸款基準利率減半碼調升，因此基準利率自2022年3月23日起至年底，減升0.125個百分點，也就是半碼由公股銀行吸收。

延伸閱讀

青安貸款延長…財部推6項利民便民措施

10萬保單紓困借款元旦起跑 利率1.718％

僅2周 勞保10萬紓困貸款申請 QA一次看

預售屋付款5階段大解析！「這3項」不可貸款支付