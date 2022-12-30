投信大買 這2檔金控股「車拼」行情吸睛

投信強力買超 第一金PK兆豐金將登場

據統計，今年前9月第一金旗下第一銀稅前淨利達185.82億元，擠下兆豐金(2886)旗下兆豐銀，成為泛公股銀行的「獲利王」，但從金控的股價來看，兆豐金目前已經站上30元整數大關，而第一金今盤中僅約26.5元，未來第一金是否會有比較的「車拼」行情值得期待。

從法人近期買超來看，兆豐金獲投信連5買，但外資則是有買有賣；而第一金亦獲投信連5買，昨天甚至成為投信買超第一名的個股，而外資的買超第一金力道也甚於兆豐金。

第一銀行本周宣布，繼日前提高產假、產檢假、陪產檢及陪產假天數後，考量人工生育療程需耗費大量時間與體力，女性同仁可能會面臨可休假天數不足或進行療程後產生身體不適的情形，為減少其後顧之憂，自2023年1月1日起，對於進行人工生育療程之女性同仁給予「人工好孕假」，每年度可享有2日且支給全薪，也可以按小時彈性請假來符合同仁實際需求。顯示銀行在強化福利達到留才的目的。

兆豐銀行則持續拓展財管業務，兆豐銀行透過理財健診問卷調查結果，了解客戶需求。統計顯示，客戶著手進行退休規劃平均年齡從2019年的57歲，下降至2022年的53歲，顯示客戶對於退休理財的觀念有日漸年輕的趨勢。

另外，從歷年調查的結果也觀察到，客戶理財工具雖然多以基金、ETF、股票及保險為主，但投資股票的比率卻從2019年的39.14%成長至2022年的80.09%，顯見多數人擔心只靠勞保年金給付和勞工退休金可能不夠，傾向布局較積極的理財商品，以追求較高的投資報酬。

兆豐銀行建議投資人可藉由「退休健診」提供的「資金、保障、保全、生活、投資」等五大面向分析，及搭配兆豐銀行不定期舉辦與「退休主題」相關的優惠活動，全方位來檢視未來的退休金。

（時報資訊 任珮云）