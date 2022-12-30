涉配合潤寅詐貸 合庫前董事長遭求量重刑

潤寅詐貸案，台北地檢署另查出合庫商銀涉配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫損失約2.9億元，北檢今天依違反銀行法等罪起訴合庫前董事長廖燦昌等13人，並請法院從重量刑。

另外，台企銀南京東路分行企業金融業務人員劉麗雪，涉嫌收受潤寅水果禮盒、高額奠儀，不法授信潤寅集團，讓台企銀損失逾新台幣4億元。北檢也依違反銀行法等罪起訴劉麗雪。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦等人涉嫌詐貸逾400億元，北檢今年1月9日依違反銀行法等罪起訴楊文虎夫婦等36人。台灣高等法院判處楊文虎25年徒刑、王音之27年。最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢調另查出，合庫商銀內部有人涉嫌配合潤寅集團提高授信額度，造成合庫商銀損失約2.9億元，涉嫌違反銀行法特別背信罪。

北檢今天依違反銀行法、刑法偽造文書等罪起訴廖燦昌等13人。

檢察官指出，廖燦昌罔顧公司治理及金融秩序，僅因私人交際情誼，即多次配合王音之需求交辦下屬，甚至在明知潤寅集團有交易異狀時，無視鉅額授信風險，仍指示下屬撥款，置專業倫理於不顧。

檢察官認為，廖燦昌犯後全盤否認犯行，並以分層負責及尊重下屬專業為由，將本案違法授信、撥貸的責任均推由下屬承擔以卸責，毫無悔意。為促使公股銀行董事長嚴守法紀，以維護股東、社會大眾權益及國家整體金融秩序，請法官從重量刑，以示警懲。

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