Fed鷹派立場恐拉長 新興亞股走軟

市場擔憂美國聯準會鷹派立場恐拉長，美股上周表現疲弱，連帶影響新興亞股上周表現，除菲律賓小幅漲0.7％以外，其餘均下跌走弱，其中越南、印度及南韓下跌幅度均達2％以上；綜觀上周資金動向，印度、越南分別淨流入2.1億美元及0.58億美元，台灣則持續失血，淨流出達11.3億美元，南韓、印尼也淨流出2.8億美元及1億美元。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，受到美國科技股財報欠佳影響，連帶影響國內電子股表現，電子股因短線漲多，近期停利出場壓力浮現，被動元件、面板、記憶體、封測以及矽晶圓等電子次產業資本支出下修至2023年第一季，非電子股族群短期相對看好。

越股部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著美國通膨出現降溫跡象，預計聯準會加息力道也將緩和，越南匯率壓力逐漸減輕，對越南整體經濟、股市都是積極的訊號，展望2023年，越股仍值得期待，尤其越南在國際貿易中地位持續提升，是提升越南經濟成長的重要動能。

張晨瑋表示，越南經濟實力仍被國際大型機構看好，多數機構均預估越南2023年經濟成長將在6.5％以上外，信評機構惠譽表示，若越南經濟成長動能仍持續下去，未來12至18個月越南可能會升級，整體而言，因全球供應鏈的轉移下，越南持續吸引國際大廠進駐設廠，經濟實力值得期待，惟受到散戶信心相對疲弱的影響，估計短期內仍處區間震盪格局，建議投資人仍以定期定額方式布局，除穩定資金波動之外，也可迎接信心回穩後的反彈。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度11月製造業PMI續升至55.7，不僅優於市場預期的回落至55，更已連續17個月呈現景氣擴張態勢，其中產出及新訂單分項指數升至三個月高位，投入成本則降至28個月新低，製造商前景信心則創近八年高點；至於同期間服務業PMI已從半年低位連升兩個月至56.4，連續16個月高於榮枯水準，反映印度經濟韌性與活力，顯見股市上漲具強勁的基本面加持。

政策面上，印度央行自2022年4月首度升息後至目前為止僅升息四次，幅度為1.9％，與其他主要新興國家相較，緊縮程度相對和緩。展望後市，印度總經、企業展望仍維持正向，節慶消費依舊熱絡。未來將觀察印度和美國通膨狀況與美元走向，若美元及油價進一步走低，印度股市將有續創新高的空間與契機。