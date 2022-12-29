金管會農曆年前約談萬寶開發 釐清兩件事

金管會農曆年前將約談國泰金控大股東萬寶開發，釐清兩件事。銀行局局長莊琇媛29日表示，將請萬寶開發「能作最終決定者」到金管會說明，一是取得全家便利店19.4％股權，是否參與經營、最否競選下屆董事；二是如何確保之後對國泰金各子公司的增資承諾。

金管會主委黃天牧亦表示，這次是因為泰山經營權問題，有人對萬寶開發承接泰山手中的全家便利店股票，是否違反產金分離有意見，這次是既有的金融業大股東轉投資產業，與以往產業界要取得或介入金融機構經營權情況不同，將作為「個案了解」、研究，並不是通案管理，也未必會祭出什麼行政措施。

同時未來是否比照萬寶開發，所有金融機構大股東都不能任意轉投資非金融業？黃天牧也說，這是近幾年第一次出現金控大股東要去投資非金融機構，金管會並沒有「畫線」，也不會每家都管或通案管理，是先就「重要性」、「顯著性」為主。即重點監理或觀察大型金控或大型銀行的大股東轉投資情況，避免有產業與金融業間的傳染風險。

莊琇媛表示，1月、農曆年前就會與萬寶開發可作決定者見面，要釐清國泰金大股東又成為全家大股東時，會不會有連結傳染的風險，萬寶開發不出任這一屆全家的董事，但下一屆也不取得董事嗎？後續的規劃是什麼？

二是國泰金近期雖已完成525億元，史上最大規模的現增，但未來國泰人壽、國泰世華銀等子公司仍是極耗費資本，萬寶開發是否能落實增資承諾。