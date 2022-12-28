利空已出2/3 國泰金投資長:未來幾月是機會

2023年景氣不確定性升高，企業去庫存、獲利恐下修等，是否造成台股再一次大幅拉回，國泰金控投資長程淑芬28日表示，股市較經濟先行，目前利空消息已反應2/3，建議投資人目前應「跟著景氣下行慢慢沈澱，等待利空出盡」，未來幾個月是調整投資組合的機會，但她強調：「投資要賺用功的錢」，即要去研究各產業中有潛力、被低估的個股。

明年全球經濟除大陸外，多會是比今年表現不佳，成長動能放緩，尤其台灣的出口成長恐放緩、民間投資會被壓抑下，國泰台大產學合作團隊主持人之一徐之強28日表示，支持發放N倍券或消費券，去平衡因通膨問題拉高的所得不均度，同時每發放220億元，即可望拉動台灣經濟成長率0.01個百分點，預估明年台灣經濟成長率2.3％的徐之強表示，若政府發出440億元，可能推升明年台灣經濟成長率站上2.5％。

徐之強表示，雖然美國聯準會認為今年鷹式升息及明年仍不停止升息步伐，美國經濟成長率依舊有0.5％，但很多經研機構卻不認同，因為美國已出現債券殖利率倒掛，過去出現這種情況後的一到二年間美國經濟就會衰退，因此明年美國經濟衰退可能性不小，屆時台灣就會受影響，全年經濟成長率恐不保2，降到1.5％。

今年第二季台股由萬七下修到萬四時，程淑芬就已表示，股市是經濟的先行櫥窗，利空消息已反應一半，投資有五心法，即一是資金流出新興市場時，台股易成提款機，下跌過程中，有布局機會；二中小型績優股若未來看好，且本益比、股價淨值比合理、便宜，可逢低進場；三投機股、冷門股暫不建議著墨；四景氣循環或景氣敏感股先避開，五是大型股未必好，要有基本面及本益比支撐。

28日程淑芬表示，利空消息已反應2/3，企業利潤減少，各分析師也都已下修，都不是驚奇的事，過去因低利率、資金便宜、資產隨便漲的情況恐不再，投資人要用功慎選個股，且投資大戶或機構投資人也因升息在調整投資部位，明年下半年若景氣好轉，散戶信心回升，降息比預期快，屆時股市即會快速反應，所以未來幾個月應是跟著景氣下行沈澱，研究被低估的個股，調整投資標的，等待利空出盡。

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