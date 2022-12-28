11月房貸年增創28個月新低 3大原因曝

三原因讓房貸增貸率放緩。金管會公布最新統計，11月房貸單月增加509億元，授信餘額為9兆2,730億元，比去年同期僅成長7.06％，創28個月新低，銀行局副局長林志吉表示，一是財金部會持續執行健全房地產措施有成效；二是今年以來央行四次升息，共增2.5碼（1碼等於0.25百分點），房貸負擔增加；三是全球經濟趨緩，未來情勢不確定，民眾購屋意願下降。

不過，若單看11月國銀房貸增加509億元，是近六個月單月增量的新高，建築融資單月增300億元，亦是連二月破300億元，合計不動產融資11月增809億元，是近五個月增量新高，林志吉表示，主要還是年底建商拼完工的趕工潮，及年底新屋交屋，一般房貸及建融可能都會增加，若看去年11月房貸加上建融單月增量是1,162億元，今年11月同比仍是衰退30％以上。

國銀建築融資11月底餘額達3兆4,503億元，與房貸餘額一樣，都是月月創新高，建融年增率10.95％，前11月共增2,783億元，比去年同期增3,187億元，減少12.7％左右，亦是近三年同期增量低點，建融逾放比連續三個月維持0.08％的相對低水位。

房貸逾放比11月則是0.07％，連續四個月維持此近年新低數據，9兆2,730億元的餘額則是歷史新高，今年前11月房貸增加5,106億元，比去年同期增6,439億元，減少20.7％，也是近三年同期增量的低點。

因為銀行升息，存款及金融債券餘額持續增加，以銀行法72-2條控管的不動產授信比率，即不動產授信餘額不得逾存款加計金融債總額的30％，到11月已連續四個月無銀行超過29％，六家是介於28％但不到29％，十家是27％以上不到28％，七家則在26％以上不到27％，都算是相對安全水位。

林志吉表示，之前有匡列建融融資授信比重較高的銀行，幾家銀行都有提交改善方案，若無法降授信比重，就是要增提更高比率的不動產授信備抵呆帳，一般銀行提1.5％，無法改善者就提更比率，目前這些銀行都有依提出的計畫執行。

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