公股銀行強化遺囑信託業務

公股銀行積極強化遺囑信託業務。由於遺囑信託為「遺囑」加上「信託」的一種特殊信託模式，委託人於遺囑中明訂，過世後將遺產交付信託並規劃未來遺產分配方式，於遺囑生效後，由遺囑執行人將遺產交付信託，最後由銀行依遺囑內容管理及分配遺產。

公股銀行強調，藉由遺囑信託，委託人生前仍保有財產的所有權，降低提早分配財產的不安。此外，藉由遺囑的效力由遺囑執行人全權管理遺產並交付信託，不致發生有繼承人不願意配合而讓整個繼承作業難以執行的問題。而透過信託制度依委託人生前意思管理及分配遺產，藉由信託專款專用特性，協助金錢管控能力較差的遺族，避免其一次取得遺產後就進行揮霍及變賣，滿足委託人想守護所愛之人的期望。

華銀主管說，金管會「信託2.0」計畫推出後，讓更多企業跟民眾更了解信託，銀行也要積極藉由信託這個工具協助讓信託這個客製化工具跟服務更能推廣出去。今年以來華銀更加碼投入資源並加速規劃進程，並射出「信託三箭」，也就是家庭延續加企業傳承加社會永續。

華銀主管舉例說明，日前媒體報導，新北市一位宋先生與陸籍妻子結婚後生下一女，女兒5歲時兩人離婚，妻子返陸，女兒由宋先生與兩個弟弟一起照顧；2018年宋先生重病住院，擔心女兒無人照顧，希望自己走後，經濟狀況不佳的二弟能住在他遺留給女兒的房產，就近照顧女兒，因此立下遺囑信託，讓女兒繼承的房子40年內只能由她跟叔叔居住且無法變賣。

宋先生過世後，前妻跨海來台與女兒聯手對前小叔提告，請求法院確認前夫的遺囑無效，並要塗銷信託登記，但官司接連吞敗；法官認為，信託約定40年並未剝奪女兒繼承權，等信託屆滿女兒54歲，還是個中壯年人，房地產就是女兒獨有，繼承權、特留分都未受到侵害。由此可以看出，遺囑信託的忠實可靠。