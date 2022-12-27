富邦人壽低碳綠色商品 獲認證

富邦人壽落實對地球永續的社會責任承諾，除積極形塑環境友善職場推動各項節能減碳作為，保單服務今年更榮獲國內外認證成為低碳綠色商品，不僅通過國際標準「ISO 14067」保單碳足跡認證，並於日前正式榮獲行政院環保署頒發「碳標籤」及「碳足跡減量標籤」保單雙重認證，透過減少保單服務過程的二氧化碳排放量，將保險業角色從轉嫁各類風，險提升至積極守護環境健康。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，全球暖化日益嚴重、極端氣候頻繁發生，淨零碳排儼然成為全球的共識及挑戰，富邦人壽積極從保險本業精神出發，由建立自身碳足跡盤查能力做起，全力推動綠色保單服務、職場節能減碳、再生能源發電等營運策略，攜手全台保戶與同仁由內而外擴大企業永續經營影響力，落實減碳與健康並進、環境以及經濟齊顧願景。

富邦人壽以具體行動導入「ISO14067」保單碳足跡認證，經BSI英國標準協會驗證審查，在壽險服務生命週期內，每件保單僅排放約2.8公斤二氧化碳，符合環保署認可合理保證等級，獲頒行政院環保署「碳標籤」及「碳足跡減量標籤」保單雙重認證，正式核可成為「綠色商品／服務」。

富邦人壽調查全台近200個營業及服務據點，從保單製作、服務招攬、保單寄送至廢棄處理等生命週期完整涵蓋，與2018年相較，2020年富邦人壽所有保單減碳超過5,000公噸，減碳幅度近18％，遠逾行政院環保署減碳標籤所規定五年減碳3％，若換算成電力，相當於可抵銷2,500多戶家庭一整年的碳排放量。

富邦人壽推數位化服務，如電子保單、視訊投保、行動保全等，並成為第一家推出行動身分識別（MID）的保險業，業務透過人手一台平板電腦，大量減少紙張使用，今年前三季累計已節省365.8公噸二氧化碳排放，較2021年同期節省逾30％，等於3.6萬棵樹一整年的碳排吸收量。

富邦人壽推動辦公室節電計畫，將燈具、空調等主要用電設備汰換為一級能源效率裝置，今年累計已省逾430萬度電力，在辦公大樓設置太陽能及風力發電設施，今年預估總發電量將近9萬度，較去年同期提升4倍，多管齊下創造綠色環保影響力。