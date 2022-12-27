民眾看診刷卡筆數 五年新高

聯卡中心「公務機關信用卡繳費平台」自2017年建置完成後，率先將信用卡支付導入公立醫療院所，隨著金融科技數位支付創新，醫院開始導入自助繳費機、自行開發App與各式行動支付等，以綁定或接受信用卡的支付工具，供民眾繳費使用。聯卡中心大數據平台分析，截至今年10月底止，民眾使用信用卡的簽帳筆數，已成長至533萬筆，是五年來新高點。

聯卡中心統計，近五年民眾在醫院及診所使用信用卡的簽帳金額與筆數來看，在2019年疫情爆發前，簽帳筆數為507萬筆、簽帳金額為490億元，2020年與2021年全球與台灣疫情較嚴峻期間，簽帳筆數增加至515萬筆，而簽帳金額則下滑至432億元，而2022年疫情逐漸解封後，至10月底止，民眾使用信用卡的簽帳筆數已成長至533萬筆，是五年來新高點，預估全年度可達652萬筆，金額可成長至500億元。

台灣醫療體系大致可分類為醫院及診所，從簽帳金額比較診所與醫院，發現診所接受信用卡支付的簽帳金額占比從2018年起占整體份額的25％，到2022年已成長到34％，而醫院的簽帳金額占比則呈現下降趨勢。

細究醫院與診所單筆簽帳金額可以發現，醫院的單筆簽帳金額從2018年的9,575元一路走低至2022年的6,016元，下滑幅度為3成，而診所則從2018年的14,561元單筆簽帳金額，逐年持續走高，到2022年已經達到16,549元，這或可解釋診所在醫美、牙科與眼科朝向高單價的某項「專業醫療類別」品牌經營。

進一步剖析兩性差異，男性與女性至醫院看診並使用信用卡的男女比例約4：6，在診所方面，男女比約3：7。

從各年齡層在醫院與診所之簽帳筆數與金額占比及單筆簽帳金額中，可以發現診所30～49歲年齡層的簽帳筆數與金額占診所全部年齡層之六成，診所主要消費族群為30～49歲民眾，而醫院40歲以上的年齡層則占達7成以上，醫院主要消費族群為40歲以上民眾，也可知診所的消費族群相較醫院更加年輕化，其中醫院60歲以上的民眾簽帳筆數與金額占比皆逾2成，年長者也習慣用信用卡支付，而以單筆簽帳金額來看，診所50～59歲與醫院60歲以上的這兩個族群分別在診所與醫院的各年齡層單筆金額最高。