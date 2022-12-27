11月股債雙漲 金融業拋債又賣股

11月主要股市大漲，債券價格亦回升，據金管會27日公布最新統計，11月銀行及保險業持債部位都大幅下降，合計比10月減少7,845億元，同時也趁股市大幅上漲之際，賣股實現獲利，銀行、保險及證券三業11月約處份股票近千億元。

今年資本市場大起大落，11月台股回升14.9％，美國道瓊指數亦上升5.7％，港股回升26.6％，金融業趁股市回檔大賣股票，趁機實現獲利、落袋為安，同時也減少風險性資產，雖然壽險業國內外股票部位11月底回升到近2.08兆元，比10月增加1,695億元，其中，台股有1兆6,484億元，增1,600億元，但若考慮台股漲幅，實際上壽險公司是處份部分持股約600多億元，10月及11月壽險業處份台股合計逾1,100億元。

國外股票則是減碼百億元，11月底國外股票有4,268億元，比10月增95億元；合計11月底壽險業國內外股票占其可運用資金6.82％，創近三個月新高占比。

國銀11月底投資股票成本是4,592億元，比10月減少63億元，但國銀投資的股票若依市價計算，11月底還有評價利益1,888億元，仍是獲利豐厚；證券商自營部位國內外股票到11月底有484億元，比上月減135億元，合計銀保證三業11月減碼股票近千億元。

11月底，銀行、保險及證券三業投資國內外股票，共近2.62兆元，比去年底減少近1.1兆元。

11月銀行持有債券成本7兆7,006億元，比前一個月減少986億元，若以市價評價，則有評價損失2,435億元，亦代表今年債券因升息的巨幅跌價。

壽險業因有多家在10月進行金融資產重分類，加上11月債券價格回升，有公司可能趁機處份債券，因此單月債券減少6,844億元，11月底壽險業持有債券20兆5,334億元。

銀行、保險、證券三業11月底手中持有債券共28兆4,531億元，仍是比去年底增近2.7兆元，應是升息趨勢下，有加碼高利率債券。

另外，到11月底壽險業帳上現金有8,615億元，占資金的2.84％，其中國內現金單月增686億元，但國外現金單月減少新台幣1,337億元。

延伸閱讀

金融資安行動方案2.0啟動 擴大資安長設置

楊金龍續任央行總裁 任期至2028年

11月製造業景氣 露曙光

行庫：明年房市供過於求壓力大

11月房貸、土建融餘額年增率 下滑